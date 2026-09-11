Thomas Ceccon, campeón olímpico de los 100 metros dorso en París 2024 y poseedor del récord mundial en esa misma prueba, se encuentra en nuestro país, gracias a la iniciativa privada, que consolidó los procesos para traerlo a competir y seguir creando espacios de crecimiento para los atletas mexicanos, quienes —en estas áreas de oportunidad— ven el camino para construir paso a paso su llegada al alto rendimiento.

El atleta, también medallista de plata en Tokio 2020, dio apertura a otros espacios para compartir de forma diferente con los nadadores mexicanos, tratando de conocer un poco más la cultura del país y —sobre todo— convivir con los nadadores que se encuentran en formación, diseñando espacios como una clínica, donde compartió los detalles de formación, entrenamiento y disciplina para llegar a lo más alto del podio olímpico.

En la prueba que hace unos meses le otorgó la gloria olímpica, explicó a los atletas presentes —incluidos nadadores máster— los detalles de su técnica, cómo se logró la mejor ejecución y el perfeccionamiento de la misma. Thomas abrió los espacios para responder preguntas de manera individual, creando una cercanía que minutos después se vivió en la piscina.

Allí, en el espacio acuático, vio el laboratorio de agua, el único espacio totalmente funcional en México, el cual solicitó poder usar para poder vivir la experiencia de estar en un lugar que sólo usan los mejores del mundo. Para Ceccon, fue sorprendente ver y vivir que este elemento de tan alta tecnología se encontrara en México y a su disposición.

Este espacio —ubicado en San Jerónimo—, donde se encuentra el laboratorio de agua, así como las nuevas instalaciones en Polanco y todos los nadadores asistentes a la clínica, fueron una gran sorpresa para el nadador olímpico, quien ha estado en las más grandes competencias deportivas del planeta.

Thomas manifestó que se iba gratamente sorprendido de México, sus espacios, su competencia y las ganas que tienen todos de seguir creciendo en un deporte como la natación.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.