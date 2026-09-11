Bruselas.— La producción de armamento de última generación se está convirtiendo en la ruta de escape para la industria europea en riesgo de ser aniquilada ante la competencia china, como es el caso de la automotriz.

Volkswagen firmó una carta de intención con Rafael Advanced Defense Systems y Aurelius Capital para la adquisición de su planta en Osnabrück, especializada en producción de proyectos y series especiales, como el modelo T-Roc Cabrio.

El emblemático fabricante de automóviles alemán enfrenta desde hace tiempo fuertes vientos en contra procedentes de China, lo que ha obligado a una reestructuración que supondrá la pérdida de 50 mil puestos de trabajo y, probablemente, el cierre de cuatro fábricas de automóviles alemanes.

El acuerdo con las firmas israelitas está destinado a preservar la operatividad de la planta en Osnabrück y la mayoría de los empleos; se estima que mil 400 de los mil 800 puestos de trabajo serán rescatados. “Con esta adquisición se está dando un paso importante hacia un nuevo futuro industrial para este lugar”, dijo en un comunicado el director general de Volkswagen, Oliver Blume.

“El personal de Osnabrück ha demostrado repetidamente cuánta experiencia, flexibilidad y dedicación tiene esta ubicación para ofrecer”. Esto significa que la experiencia acumulada en producción de modelos como el Golf Cabrio, Porsche Boxster, Cayman y Moia, próximamente será utilizada para producir equipos de defensa para el mercado europeo.

Aurelius Capital, una empresa de inversión internacional con sede en Tel Aviv, tiene previsto fabricar sistemas de defensa aérea para Europa y Alemania en conjunto con Rafael, que desarrolla los componentes esenciales del sistema de defensa israelí Iron Dome.

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Entre otros, Rafael produce los proyectiles diseñados para interceptar misiles balísticos tácticos, cohetes de medio y largo alcance, lanzados a distancias de entre 40 kilómetros y 300 kilómetros. Igualmente, fabrica componentes del sistema de defensa láser Iron Beam, activo a lo largo de la frontera norte de Israel.

“Esta colaboración genera oportunidades reales de empleo a largo plazo y altamente cualificado en un lugar que lleva 125 años siendo sinónimo de excelencia industrial”, afirma Olaf Lies, ministro-presidente de Baja Sajonia.

“El entorno de seguridad del país ha cambiado de forma radical. Alemania y Europa deben reforzar sus capacidades en el sector de la seguridad y la defensa y alcanzar una mayor independencia. Esto supone tanto una responsabilidad como una oportunidad económica. Osnabrück puede desempeñar un papel importante en este esfuerzo”.

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La mutación de la planta en Osnabrück parece ser una fórmula de escape para una industria en aprietos frente a la competencia china y que ve oportunidad de seguir adelante aprovechando el proceso de relocalización de la producción de los equipos de defensa europeos.

Las instalaciones en Berlín y Neuss del grupo Rheinmetall, destinadas inicialmente a la producción de autopartes, ahora fabrican carcasas de proyectiles de artillería de 155 mm. El mismo destino ha tenido la planta de producción del fabricante francés de trenes Alstom en Görlitz. La empresa franco-alemana KNDS transformó la planta en un centro de producción de componentes para vehículos blindados, incluyendo el tanque Leopard 2A8. El proceso de transformación del complejo de 70 mil metros cuadrados inició el año pasado y prevé generar 400 empleos para finales del presente año.

En Holanda, la antigua fábrica de automóviles de VDL Nedcar en Born, en la provincia de Limburgo, recibió el año pasado el encargo, por parte del Ministerio de Defensa de Países Bajos de producir drones, vehículos y baterías militares.

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La firma justificó el cambio de giro comercial a la ausencia de nuevos proyectos automotrices y la necesidad de buscar un modelo de ingresos más sólido ante las evoluciones del mercado y la geopolítica.

VDL Nedcar llegó a emplear hasta 4 mil personas y produjo alrededor de 1.2 millones de autos desde 2014. El contrato actual es por 10 años. En Le Mans, al suroeste de París, el Grupo Renault producirá drones para el Ministerio de Defensa francés. Tiene previsto fabricar 600 unidades al mes, entre ellas el dron Toutatis y el vehículo de mando móvil polivalente, 4 TROOP.

Blanco de sabotaje

Los países europeos miembros de la OTAN están destinando al sector de la defensa presupuestos no vistos desde la Guerra Fría. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 evidenció que la industria armamentista europea era pequeña y los ejércitos dependían de los productos estadounidenses para mantenerse en mínimos.

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El retorno del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca hizo más urgente la necesidad de fortalecer la industria bélica europea. Trump no sólo ha puesto en duda la ayuda a los países de la OTAN que no gastan “lo suficiente” en la defensa, ha expresado la intención de anexarse Groenlandia, que forma parte de Dinamarca, por cuestión de seguridad nacional.

Para reforzar la industria bélica europea, la Comisión Europea ha asignado una partida financiera por 800 mil millones de euros en el marco del plan denominado ReArmar Europa.

Producir armamento en Europa implica riesgos; desde agosto, unos ocho fabricantes en seis países europeos han sido objeto de diversos incidentes incendiarios.

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En Alemania ha habido dos incidentes sospechosos, uno de ellos en las oficinas en Múnich de una compañía especializada en sistemas de comunicación destinados al servicio secreto alemán y el Ejército. También Polonia contabiliza dos casos, incluyendo un incendio provocado en la planta de WB Electronics, en donde se producen drones para Ucrania y otros países.

Debido al modus operandi presenciado, acciones planificadas contra objetivos específicos, las autoridades especulan que se trata de operaciones de sabotaje promovidas por Rusia, pero hasta ahora no han presentado evidencias concretas que confirmen que Moscú está detrás de los incidentes en las fábricas armamentistas europeas.

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