Calgary.— El primer ministro de Canadá anunció el jueves que apoyará con cientos de millones de dólares la defensa aérea y la infraestructura energética de Ucrania, durante una visita del presidente Volodimir Zelensky.

Ambos mandatarios también firmaron un acuerdo para la producción de drones. Los interceptores serán suministrados a Kiev por Canadá a través de un programa de EU abierto a los aliados de Ucrania para financiar sus esfuerzos durante la guerra.

Ante los intensificados ataques con misiles balísticos de Moscú contra la capital ucraniana, Kiev ha advertido de su urgente necesidad en capacidad de defensa aérea. Durante la visita del presidente ucraniano a Canadá, los dos países también alcanzaron una “alianza a largo plazo” para producir tanto drones como sistemas antidrones, dijo el primer ministro Mark Carney, junto a Zelensky en la occidental ciudad de Calgary.

Bajo el acuerdo, “un tercio de los drones que produciremos en Canadá” serán enviados a Ucrania para la defensa de su territorio, agregó Carney. Además, para apoyar al país europeo durante el invierno, Canadá “proporcionará más de 430 millones de dólares [canadienses; 310 millones de dólares estadounidenses] en garantías de préstamos para la compra de gas”, agregó Carney. Los dos líderes firmaron una declaración en la que ambos países se comprometieron a establecer un acuerdo económico y de seguridad por una duración de 100 años.

Mientras, al menos cinco personas murieron y cerca de 70 resultaron heridas en un ataque ruso contra un centro comercial en la ciudad de Pavlogrado, en el centro-este de Ucrania, informaron las autoridades.

“Hace aproximadamente una hora, los rusos atacaron un centro comercial situado en el centro de Pavlogrado. A plena luz del día, cuando las calles estaban llenas de gente”, escribió en Telegram el ministro del Interior ucraniano, Ivan Vygivski.

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