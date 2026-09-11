Representantes de las Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos) de siete alcaldías entregaron 12 mil 337 firmas a 30 diputados locales para solicitar la reposición del proceso del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México. Con lo que suman 33 mil 738 firmas.

María Eugenia Turrent, integrante de la Copaco de la colonia Tlacopac, en Álvaro Obregón, explicó que, previo a este ejercicio, entregaron 9 mil 607 firmas el 10 de abril y 11 mil 794 más el 19 de mayo, a la Jefatura de Gobierno y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; sin embargo, no obtuvieron respuesta.

“No obtuvimos respuesta ni de Clara Brugada ni del Instituto de Planeación de manera formal. Nos volvimos a reunir para definir una nueva estrategia y dirigir estas cartas a los diputados de cada distrito, lo cual fue complejo porque cada colonia tiene un diputado diferente”, agregó.

Refirió que hasta el momento, sólo la diputada Leonor Gómez Otegui (Morena) les respondió mediante un oficio, mientras que la legisladora Tania Larios (PRI) les ofreció una reunión para escuchar sus peticiones.

En conferencia de prensa, Turrent comentó que la recolección de firmas no sólo tuvo como objetivo hacer llegar al gobierno local su descontento con el PGD, sino también informar a la ciudadanía sobre un tema del que muchos vecinos no tenían conocimiento.

“Nos dimos a la tarea de sumar a algunos compañeros en esta hazaña de lanzarnos a las calles, pero no sólo a levantar firmas, sino a explicar la problemática que el PGD va a generar para la Ciudad y sus habitantes”, refirió.

[Publicidad]

La vecina recordó que esta jornada de recolección de firmas se realizó en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Cuajimalpa. Además, participaron más de 24 colonias de dichas demarcaciones.

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es el desarrollo de proyectos inmobiliarios mientras se define el PGD, ya que esto podría generar afectaciones a las viviendas ubicadas alrededor de esas construcciones, comentó Salma Núñez, integrante de la Copaco de la colonia Tabacalera, en Cuauhtémoc.

Ante los 59 proyectos inmobiliarios considerados viables en la Ventanilla de Coordinación Inmobiliaria, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, Núñez indicó que esta situación encendió las alertas entre los vecinos por los impactos que podrían generar.

[Publicidad]

“Mientras no haya una planeación, ¿cómo es posible que las autoridades aprueben proyectos sin contar con la debida planeación para la Ciudad de México? ¿Cuánto más va a soportar la ciudad con la llegada de los que ya están autorizados?”, cuestionó.

Raquel Nava, integrante de la Copaco de la colonia Hipódromo, enfatizó que “lo único que queremos es más participación ciudadana y menos sobrecarga urbana, ya que el Plan General de Desarrollo afecta a todos los habitantes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.