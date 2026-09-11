La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) dio a conocer los avances de construcción de la estación Olivar del Conde, de la Línea 5 del Cablebús, ubicada en la colonia Palmas de la alcaldía Álvaro Obregón, en donde trabajadores realizan el armado de pilas, habilitado de acero y el montado de estribos.

En redes sociales, la Sobse detalló que los trabajadores están interviniendo en 4 mil metros cuadrados de cimentación, para lograr un “transporte digno, seguro y eficiente” en la Línea 5, que conectará Mixcoac con El Oyamel y San Bartolo Ameyalco, pasando por las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

“En la colonia Palmas, alcaldía Álvaro Obregón, avanzamos con los trabajos para la construcción de la estación Olivar del Conde de la Línea 5 del Cablebús. Desde la Sobse trabajamos para hacer realidad esta alternativa de transporte público”, publicó.

La Línea 5 del Cablebús contempla un recorrido de 15.4 kilómetros con 12 estaciones, que conectarán Mixcoac con 61 colonias de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, en un recorrido de aproximadamente 40 minutos. La obra es construida por Gami Ingeniería e Instalaciones y Doppelmayr México, con inversión de 7 mil 868 millones 146 mil pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.