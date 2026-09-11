[Publicidad]
Ixtapan de la Sal, Méx.— Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron un cateo en un predio particular por la probable comisión del delito de maltrato animal, tras lo cual fueron rescatados tres caninos y dos felinos.
Derivado de una denuncia ciudadana, se inició la investigación por la probable comisión del delito de maltrato animal en agravio de cinco ejemplares de animales de compañía.
De acuerdo a las primeras investigaciones, los animales aparentemente eran objeto de maltrato por parte de una pareja quien los mantenía atados, bajo el sol y la lluvia, además de golpearlos.
En esta acción fueron rescatados tres caninos de raza criolla y dos felinos domésticos, los cuales quedaron bajo resguardo de la la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) en sus instalaciones de Calimaya.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Al día
No están solos, el Metro los acompaña: así buscan prevenir crisis de salud mental entre usuarios
Al día
Los Tigres del Norte, La Maldita Vecindad y hasta Paty Cantú: así se pondrá el Grito en las alcaldías de CDMX
Espectáculos
¡La cigüeña no esperó! Hello Sunshine anuncia su tercer embarazo a solo 10 meses del posparto
Espectáculos
Asesinan a “El Piturris” creador de contenido durante ataque armado en Sonora