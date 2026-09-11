Ixtapan de la Sal, Méx.— Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron un cateo en un predio particular por la probable comisión del delito de maltrato animal, tras lo cual fueron rescatados tres caninos y dos felinos.

Derivado de una denuncia ciudadana, se inició la investigación por la probable comisión del delito de maltrato animal en agravio de cinco ejemplares de animales de compañía.

De acuerdo a las primeras investigaciones, los animales aparentemente eran objeto de maltrato por parte de una pareja quien los mantenía atados, bajo el sol y la lluvia, además de golpearlos.

En esta acción fueron rescatados tres caninos de raza criolla y dos felinos domésticos, los cuales quedaron bajo resguardo de la la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) en sus instalaciones de Calimaya.

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