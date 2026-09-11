El año pasado, 23 millones de adultos fueron víctimas de algún delito, indican los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto equivale a 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes, una baja respecto a 2024, cuando fueron más de 24 mil.

Los estados con las tasas más altas de delitos fueron Ciudad de México, con 34 mil 930 víctimas por cada 100 mil habitantes; el Estado de México, 31 mil 889; y Puebla, 26 mil 164.

Mientras que las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, donde se reportaron 13 mil 462 víctimas; Veracruz, 14 mil 171; y Zacatecas, 15 mil 733.

En total, el instituto, que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín, estima que, al menos, una o un integrante de familia fue víctima de delito.

Los más comunes fueron: fraude, extorsión, robo o asalto en la calle o transporte, amenazas, robo total o parcial de vehículo, robo en casa habitación y lesiones. El año pasado, los delitos sexuales vulneraron más a las mujeres, con una tasa de incidencia de 3 mil 365 por cada 100 mil, cifra inferior a los 4 mil 160 estimados en 2024.

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Entre hombres, la tasa para este tipo de actos fue de 341 por cada 100 mil.

Es decir, se contabilizaron 10 delitos sexuales contra mujeres por uno de esta naturaleza en el caso del género masculino.

Costo de delitos

La encuesta del Inegi destaca que el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares fue de 267.3 mil millones de pesos, el equivalente a 6 mil 130 pesos, en promedio, por persona afectada. Lo anterior se traduce en 1% del Producto Interno Bruto.

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Además, 62% de la población adulta identificó como primera situación delictiva o antisocial en los alrededores de su vivienda el consumo de alcohol en la calle y donde no hay iluminación, con 58.4%.

Asimismo, las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.6 mil millones de pesos.

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