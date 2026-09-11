En el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, consejerías y representantes de partidos políticos cuestionaron la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y las modificaciones a los protocolos y lineamientos que el Consejo General ha hecho en vísperas de la elección de diputados federales del próximo año.

En la primera sesión del Consejo General, ya dentro del Proceso 2026-2027, se dieron posicionamientos de parte de todas las fuerzas políticas y consejerías electorales. Mientras los primeros reclamaron algunas modificaciones a los protocolos del día de la elección, los consejeros electorales protestaron por la eliminación de la colegialidad en la designación de cargos dentro del instituto y por la inacción ante el inicio de campañas adelantadas.

Hubo consejeros que defendieron los trabajos que el INE ha realizado en el periodo previo al proceso electoral, recriminando a los consejeros y representantes de partido que han sido críticos a estas nuevas medidas el “haberse sumado a una campaña de desprestigio” contra el organismo.

El primer consejero en posicionarse fue Arturo Castillo, quien reclamó a las representaciones del Poder Legislativo la reducción constante del presupuesto del INE, cuando se le siguen sumando funciones a las tareas que originalmente le fueron planteadas.

Además, dijo Castillo, el INE se enfrenta a “las elecciones más cuestionadas” de su historia, pues, en su opinión, el organismo renunció a su función de “vigilar y auditar” los comicios.

“Estas decisiones afectarán directamente a la equidad de la contienda, la confianza y los resultados de la elección. Pero más aún, en este contexto, el INE ha realizado cambios profundos en su estructura operativa y ha debilitado sus mecanismos internos, como la rendición de cuentas”, dijo.

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El consejero recriminó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que desde el año pasado se han nombrado 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General, algunos incluso sin siquiera cumplir con los requisitos legales para su nombramiento; también mencionó el despido de al menos 836 personas.

“Podría agregar aquí la renuncia de la Secretaría Ejecutiva, no lo haré porque estoy convencido de que el licenciado Roberto Félix hará un gran papel en el cargo que le acabamos de encomendar. De eso estoy seguro, tiene toda mi confianza”, concluyó Castillo.

Sobre la renuncia de Claudia Arlett Espino como secretaria Ejecutiva del INE también se posicionó el consejero Martín Faz, quien lamentó que la única persona titular de una unidad dentro del instituto que había sido electa por consenso colegiado había renunciado.

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“La autonomía de una institución no se conserva porque está escrita en la Constitución, se presenta por los controles que se dan cada día. Esta será la primera elección federal donde todas las unidades han sido nombradas de manera unilateral. La única persona designada bajo el mecanismo colegiado renunció ayer”, señaló Faz.

También reiteró que la colegialidad no representó antes un obstáculo para gobernar al instituto, sino “una forma de protegerlo” de los señalamientos que hoy se le hacen.

En su oportunidad, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, reclamó al INE la eliminación de la compulsa para elegir a representantes de casilla y la eliminación del criterio para no contar “boletas planchadas”.

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Alito Moreno, presidente nacional del PRI, reclamó al INE la eliminación de la compulsa para elegir a representantes de casilla. Foto: SANTIAGO CADENA/EL UNIVERSAL

Por parte de Somos, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños recriminó al INE el obligarlos a cambiar el logotipo y nombre de su partido político, y acusó que el organismo “está sometido al autoritarismo” de Morena.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, le dijo al consejero Arturo Chávez que le faltó hacer un llamado para estas elecciones. “Al gobierno, que no le pida al crimen que le ayude con la elección”, dijo el panista.

En contraste, consejeros como Frida Gómez y Arturo Chávez acusaron que hay “una campaña de desprestigio” en contra del INE y que existe “una narrativa” que pretende restar seriedad a los trabajos del mismo. “Lamento que algunos renieguen de esta noble institución y se sumen a la campaña de desprestigio, pero no lo lograrán. Cuando un consejero habla, no habla el INE; por el INE hablan sus resoluciones”, dijo Chávez.

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Frida Gómez aseguró que existe “una narrativa construida a conveniencia” para desprestigiar al INE y refrendó que como consejeros electorales están “comprometidos con llevar a cabo un proceso sano y apegado al pacto federal”.

Al final de la sesión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei aseguró que no hará caso de “los malos augurios” sobre la elección. Al presidente nacional del PRI, le espetó que los partidos no deben apropiarse del tema de las boletas planchadas, pues ese fue un fraude que descubrió el mismo Instituto Nacional Electoral hace años y que ellos iniciaron.

“No haré caso de los malos augurios (...) Todos los malos augurios, de dentro o de fuera de este instituto, no son los que están moviendo el interés de este instituto en este momento”, concluyó.

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