Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, rechazó que el partido guinda llegue al Proceso Electoral 2026-2027 habiendo comprado o impuesto condiciones que les favorezcan en los árbitros electorales y aseguró que de esas prácticas sólo puede hablar el PRI.

“Yo creo que el proceso democrático que hemos vivido los últimos años ha sido producto de la lucha de lo que hemos combatido al PRI y ellos son los únicos que pueden hablar de fraudes electorales”, dijo.

Montiel fue cuestionada al respecto a su llegada al salón del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde participó dando el posicionamiento de Morena ante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

“Durante años los partidos del viejo régimen convirtieron al árbitro electoral en parte de sus estrategias. Sólo recordar que en el pasado se avalaron fraudes electorales y por eso no nos extraña que hoy un exconsejero electoral represente a un partido político.

“Confiamos en que este Consejo General, esta autoridad electoral lleve con buen rumbo el proceso que hoy inicia, pero no hay que olvidar que la democracia la construye el pueblo. La transformación de la vida pública exige instituciones al servicio del Estado de derecho y del pueblo de México”, señaló Montiel en su intervención.

Posteriormente, al ser de nuevo cuestionada por tener consejeros electorales “a modo” dentro del INE, afirmó que Morena y varios de sus líderes son “precursores de la lucha democrática en los últimos 40 años, nuestro movimiento fue el que democratizó al país”.

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“Es muy importante recordar cómo aquí, en este pleno del Consejo General, se avalaron fraudes electorales, como lo he dicho en mi intervención; cómo el INE, en el pasado, militaba contra nuestro movimiento y la prueba es que un consejero electoral hoy representa a un partido al que se le representó en un color como el del INE, pasando por encima del respeto a las instituciones”, advirtió sobre Marco Baños, representante de Somos.

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