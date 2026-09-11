La historia de Dení Prieto, prima de Rodrigo Prieto, la joven guerrillera que fue victima de unos de los ataques más violentos ejecutados por el gobierno en los 70, sigue adelante en formato de miniserie.

Rodrigo, cinefotógrafo nominado al Oscar por El lobo de Wall Street y El irlandés, está escribiendo el guion al lado de Ximena, su hija, y de María Camila Aries.

Y es Talipot Studio, que ha estado detrás de los largometrajes The Dean Dont Hurt, de Viggo Mortensen, y Juana, de Daniel Giménez Cacho, la compañía que la está llevando a muy buen puerto.

Rodrigo, quien el año pasado debutó en la dirección con la película Pedro Páramo, se pondrá de nuevo tras la cámara para La casa grande, la serie que estará conformada por cuatro episodios.

“Se centra en la época de los 70 en México con la entrada del comunismo también y es justo cuando se estaba gestando el movimiento de liberación nacional”, dice Regina Solórzano, CEO de la casa productora.

“Y en ese contexto es la historia de dos hermanas y una familia en un tenor como de coming of age (género que narra el paso a la etapa adulta) de descubrimiento del proceso familiar, a la par que se está viviendo toda esta crisis política”, adelanta.

[Publicidad]

El cadáver de Dení nunca fue entregado a sus padres y fue enterrada en una fosa del Panteón Dolores, donde fue extraída hasta 1981.

En los años 90, el subcomandante Marcos, uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo alusión a la jovencita en un comunicado.

“PD. Que regala memorias. El día de hoy es el cumpleaños de Dení Prieto Stock (asesinada por el gobierno...) Todos la celebramos”.

[Publicidad]

Y justo en una página del Gobierno de México se refieren a ella como un ejemplo por renunciar a sus privilegios y pelear por sus ideales por una sociedad más justa.

“Hay tres personajes principales, ya tenemos un rato trabajando con la historia y va a depender de muchas cosas, pero quizá sea 2027 el rodaje", apunta Solórzano.

La vida de Dení Prieto fue retratada anteriormente en el documental Flor de otomí, de su amiga Luisa Riley, estrenado en 2013 y que ganó premio en la categoría de movimiento social en el Festival Contra el Silencio Todas las Voces.

[Publicidad]

Con Malinche

La ejecutiva asistió a la MEXAV, foro de la industria audiovisual realizado ayer en los Estudios Churubusco.

Talipot Studio estará también detrás de una cinta sobre la Malinche, la joven que, dice la historia, ayudó al conquistador Hernán Cortés.

Pablo Trapero, realizador argentino de El clan y Elefante blanco, estará en los controles.

[Publicidad]

“Estamos en la consolidación del financiamiento y esperamos pronto dar ya la noticia”, apunta Regina.

Sobre Juana, ópera prima de Giménez Cacho y estrenada este año, está en pláticas para el streaming.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.