El caso del multihomicidio de Jonathan Meléndez Ochoa, músico y tecladista de Camilo Séptimo y su familia ha sacudido al país entero. Por su cercanía y por la violencia que implicó. Entre enero de 2020 y marzo de 2026, Causa en Común ha documentado al menos 3 mil masacres en México. Casi una diaria. ¿Qué lleva a una persona matar a varias, incluso a una niña, a una mujer embarazada y a una mascota de esta manera? Feggy Ostrosky, neuropsicóloga, investigadora de la UNAM y autora de “Mentes Asesinas”, nos habla al respecto.

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