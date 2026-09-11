Ahora que ya viene el 15 de septiembre, ¿sabías que en la ciudad de Guanajuato se dio la primera victoria del ejército insurgente? Sucedió el 28 de septiembre de 1810 con la llamada Toma de la Alhóndiga de Granaditas, uno de los momentos clave en la Guerra de Independencia.

Por esta y muchas razones más, las fiestas patrias se celebran en grande en Guanajuato, así que si planeas vivirlas en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, te contamos qué actividades se están organizando.

Desfiles, ceremonias y actividades patrias en Guanajuato

El 13 de septiembre, en Santa Rosa de Lima (al norte de Guanajuato) se realizará el desfile/representación de los ‘Indios Tejocoteros’ —personas ataviadas como indígenas y con collares de tejocotes—, quienes recrearán la Toma de la Alhóndiga de Granaditas.

Foto: Consejo Turístico de Guanajuato Capital

La mañana del 15 de septiembre, desde la Alhóndiga de Granaditas saldrá la antorcha con el ‘Fuego Simbólico de la Libertad’. Por la noche, la explanada de este antiguo granero colonial será escenario del tradicional ‘Grito’ y la presentación de un artista sorpresa.

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Al día siguiente, del Jardín Embajadoras al Jardín El Cantador se llevará a cabo el desfile cívico-militar, en conmemoración de los 216 años del inicio de la Guerra de Independencia.

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Del 18 al 20 de septiembre, nuevamente en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, se celebrará el Festival del Taco. Pruébalos en distintas variedades, elaborados por chefs, cocineras y cocineros de varias regiones del país.

Foto: Consejo Turístico de Guanajuato Capital

El 28 de septiembre, algunas de las principales vialidades de la ciudad de Guanajuato serán escenario de otro desfile cívico-militar, con motivo del aniversario de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas. Ese mismo día también se realizará la ceremonia de renovación del Fuego Simbólico de la Libertad.

En la Plaza de la Paz se presentarán el Ballet Folclórico Achi Kualli (hoy, 11 de septiembre), Grupo Coreda (17 de septiembre), Grupo Folclórico Xolilistli (18 de septiembre), Garrobo Son (24 de septiembre) y Grupo Folclórico Itaí (25 de septiembre).

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Foto: Consejo Turístico de Guanajuato Capital

En la Biblioteca Pública Fulgencio Vargas habrá un par de charlas: ‘Las mujeres de la Independencia’ con la maestra Noemí Pérez Cabrera (18 de septiembre) y ‘Perfiles de Miguel Hidalgo y Costilla’ con el doctor José Eduardo Vidaurri Aréchiga (25 de septiembre).

Noches mexicanas y menús especiales en restaurantes de Guanajuato

Serán varios los restaurantes de Guanajuato con noches mexicanas y platillos especiales. Te proponemos 3 de los mejores:

Dentro del hotel boutique Casona Alonso 10, muy cerca del Teatro Juárez, el restaurante Comedor Tradicional tendrá el ‘Especial de Tacos’.

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Foto: Comedor Tradicional

Habrá de arrachera, tuétano, barbacoa de res, suadero, frijol con longaniza, carne asada y papas fritas, quesadillas de mole y de hongos ahumados.

15 de septiembre , de 2:00 p.m. a 11:00 p.m.

, de 2:00 p.m. a 11:00 p.m. El costo depende del consumo.

WhatsApp: (473) 101 4210.

Justo frente al Teatro Juárez y el Jardín de la Unión, el restaurante Casa Valadez preparará un menú patrio.

Foto: Casa Valadez

Tendrán pozole verde bandera, sopes tricolor, huaraches criollos, chiles en nogada, enchiladas de chamorro, tamal colado y los churros ‘Ignacio Allende’ (fritos a la minuta, con helado de vainilla, salsa de cajeta, chocolate y frutos rojos).

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15 de septiembre , desde las 9:00 a.m.

, desde las 9:00 a.m. El costo depende del consumo.

Teléfono: (473) 732 0311.

A unos metros del Museo Casa Diego Rivera, en el hotel boutique Casa del Rector, el restaurante Las Vieyras organiza una noche mexicana.

Foto: Las Vieyras Restaurante

Consiste en un menú de 3 tiempos: tostada de esquites y tuétano, barbacoa de picaña o chile en nogada y un envuelto de elote y helado.

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15 de septiembre , desde las 6:00 p.m.

, desde las 6:00 p.m. Tiene un costo de $860 pesos por persona.

Teléfono: (473) 732 9200.

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