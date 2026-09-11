Desde Chiapas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este viernes 11 de septiembre su conferencia matutina, para presentar los hechos y avances más relevantes de su gobierno, así como para responder a las preguntas de la prensa.

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Nación 08:41 AM Claudia Sheinbaum Pardo habla sobre los cambios que realizó el INE en torno al cambio de color y la manera de doblar las boletas. Pide al Instituto encabezar una conferencia para aclara todas las dudas en torno al tema. También aborda el tema de la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, "no tiene que ver un asunto de intromisión", asegura.

Nación 08:37 AM La Presidenta explica que los drones utilizados en la frontera son comerciales, para tomar videos y conocer si está presente la patrulla fronteriza, con el fin de trazar rutas para el tráfico de personas. Destaca que la migración ha disminuido.

Nación 08:35 AM El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, informa sobre el operativo espejo en la frontera de Estados Unidos y México, donde se tienen desplazados 10 mil elementos de la Guardia Nacional, para combatir delitos como el narcotráfico, el tráfico de drogas y el uso de drones por parte del crimen organizado.

Nación 08:26 AM Sheinbaum adelanta que en octubre se dará el informe de las aerolíneas y hoteles que operan en el Tren Maya. Dice que uno de los proyectos más importantes para el sureste mexicano, para potenciar el desarrollo histórico es el Tren Maya de carga y el Tren Interoceánico, que el primer trimestre del próximo año estará terminado hasta Ciudad Hidalgo, comentó.

Nación 08:12 AM Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa sobre las detenciones y acciones de seguridad más importantes en Chiapas. Comienza por decir que se han detenido a 9 mil 900 personas, se han decomisado mil 545 armas de fuego y 18.6 toneladas de drogas. Entre las personas detenidas se encuentran miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico, personas con fichas rojas activas en Interpol y generadores de violencia en países centroamericanos. Destaca que se le aumentó el sueldo a la policía en 55%.

Nación 08:05 AM Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presenta los programas enfocados en jóvenes de la entidad; también indica que de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2026, se entregaron voluntariamente 158 armas de fuego a cambio de dinero en el programa "Sí al desarme, sí a la paz".

Nación 08:02 AM Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que en Chiapas el homicidio doloso tuvo una baja de 64% del promedio diario respecto a diciembre de 2024. Sobre los delitos de alto impacto en la entidad, informa que ha bajado 44% en contraste con el mismo periodo.

Nación 07:47 AM "Somos un solo equipo, nos coordinamos y cooperamos, pero lo fundamental es que haya confianza", afirma el mandatario estatal Eduardo Ramírez.

Nación 07:43 AM "Lo que le duele a la población es el homicidio, la extorsión, el secuestro, el robo con violencia y el asalto a carreteras", confiesa el Gobernador de Chiapas sobre la situación de inseguridad que vive la entidad que gobierna.

Nación 07:40 AM "El delito de feminicidio no es una buena noticia para Chiapas, me duele mucho y vamos a trabajar en eso", lamentó el Gobernador al destacar la implementación de medidas como "Mujeres Seguras" y el reloj de inteligencia, el cual que alerta a las corporaciones de seguridad sobre alguna situación de violencia contra las mujeres.



Nación 07:34 AM El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, presenta la Estrategia de Paz en la entidad que implementan desde hace dos años.



Nación 07:32 AM "La gente se siente más segura hoy en Chiapas que hace dos años", sostuvo Sheinbaum Pardo.

Nación 07:29 AM Desde Chiapas, comienza la conferencia de prensa de la Presidenta de México.

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