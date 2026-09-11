Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.— El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que su administración aumentó 55% el salario de los policías estatales y duplicó la inversión destinada a seguridad, como parte de la estrategia para reducir la incidencia delictiva en la entidad.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Ramírez Aguilar señaló que al inicio de su gobierno Chiapas se encontraba en el lugar 30 entre las entidades con los policías peor pagados del país, mientras que actualmente se ubica en el lugar 18.

Mejora salario para policías en Chiapas

Explicó que el salario de un policía pasó de 12 mil 926 pesos mensuales a 19 mil 389 pesos, mientras que los elementos de grupos tácticos reciben alrededor de 45 mil pesos al mes. Agregó que los comandantes pueden alcanzar percepciones de hasta 80 mil pesos mensuales.

El gobernador indicó que en 2024 se destinaron alrededor de 3 mil 500 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad, mientras que durante su administración la inversión aumentó a más de 7 mil millones de pesos, recursos que, dijo, se han utilizado en mejores salarios, equipamiento, vehículos tácticos, drones y tecnología de inteligencia.

Atención a las causas, prioridad para el gobierno de Eduardo Ramírez

Ramírez Aguilar destacó también la implementación de programas de prevención del delito, inteligencia y coordinación entre las fuerzas estatales y federales, así como acciones contra la extorsión, secuestro, homicidio y robo en carreteras.

Afirmó que Chiapas pasó de registrar altos niveles de violencia en 2024 a ubicarse, en julio de 2026, entre las entidades con menor incidencia delictiva, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que su administración busca alfabetizar a 250 mil personas de 15 años y más para finales de este año, principalmente en comunidades indígenas y rurales, mediante el programa Chiapas Puede.

Informó que hasta septiembre han sido alfabetizadas 194 mil personas, con el apoyo de 8 mil 844 asesores que trabajan directamente en las comunidades.

Homicidios dolosos reducen 63% en Chiapas

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en la entidad se ha reducido en 63% el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año, entre 2024 y 2026.

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También registraron 44% menos del promedio diario de delitos de alto impacto en Chiapas, respecto a noviembre de 2024.

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