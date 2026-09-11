Con el escenario listo y los mejores arqueros del planeta reunidos en Saltillo, la atención también se centró en el sorteo oficial de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. El acto permitió conocer los primeros cruces del torneo y definió el camino que deberán recorrer los representantes mexicanos en su búsqueda por conquistar el título ante su afición.

Además de la presentación oficial del evento, la jornada sirvió para definir el camino que deberán recorrer los competidores en busca del título.

Durante la ceremonia se llevó a cabo el sorteo de la Final de la Copa del Mundo, dejando establecidos los enfrentamientos de cuartos de final en las modalidades de arco recurvo y compuesto.

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Los siete representantes mexicanos ya conocen a los rivales que enfrentarán en su debut dentro de una competencia que reúne únicamente a los mejores exponentes de la temporada.

La expectativa es alta, especialmente entre los atletas locales, que tendrán la oportunidad de competir frente a su afición en un escenario histórico para el deporte nacional.

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ASÍ SERÁN LOS DUELOS DE LOS ARQUEROS MEXICANOS