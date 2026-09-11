Para Tristán, el hijo mayor de Yahir, Gala Montes está consumiendo drogas, probablemente cristal, así lo dijo en un video en el que defendió a su papá e invitó a la cantante a rehabilitarse, así como lo hizo él hace un tiempo.

El hijo de Yahir salió a la defensa de su padre, quien para él va a ganar "La casa de los famosos México", por ser una persona de bien, con valores, de familia, preparado y con disciplina.

Después del breve paso de Gala por el reality, la actriz no habló muy bien de de Yahir, quien criticó que se hubiera comido seis paquetes de jamón; Gala criticó los huevos que se come él, a lo que Tristán salió a su defensa y advirtió:

"Si te metes con mi papá te metes conmigo".

Tristán, quien durante muchos años tuvo problemas de adicciones severos y estuvo en rehabilitación, invitó a Gala a reconocer su problema y rehabilitarse.

"¿Te quieres recuperar o no?, más de 20 amigos ya fueron , yo aquí sigo porque ando bien", expresó.

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Tristán hijo de Yahir, rompe el silencio y habla del camino a tomar para dejar el vicio

Tristán, quien durante un tiempo estuvo distanciado de su padre, aplaudió que en 15 años Yahir no ha dejado de hacer ejercicio, y afirmó que lo que tiene y lo que ha logrado es porque se ha esforzado para ello y se lo merece.

Afirmó que aprecia a Gala, que nunca le ha tirado hate (odio) y que hasta la defendió en su momento, pero no le parecía que hablara negativamente de su papá.

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Aseguró que Gala no se conoce así misma, que no es coherente y que es una persona que está negada a que su problema son las drogas.

Tristán agregó que Montes era "una niña mal educada, mal criada que no acepta que se droga".

"¡Animo Gala, yo confío en ti!", terminó diciendo Tristán, quien fue pareja de una amiga de Gala, por eso se conocen, así lo reveló ella a Yahir durante su breve estancia en el reality.

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Tristán reconoció que sigue fumando mariguana y que estuvo internado durante 35 meses, tiempo en el que nunca pidió que lo sacaran.

"Soberbio sí, porque le mejor ejemplo es Yahir, punto final".

rad