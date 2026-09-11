Este viernes finaliza la segunda semana de depósitos para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, correspondiente al quinto bimestre del año, siguiendo las fechas publicadas por la Secretaría del Bienestar en el calendario a inicios del mes.

La dispersión de recursos se lleva a cabo cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Y se realiza en base a un esquema en formato escalonado y en orden alfabético, con el fin de asegurar un proceso de entrega ordenado.

Estos apoyos sociales tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población, asegurando su bienestar al brindarles autonomía económica, disminuyendo así brechas de desigualdad social.

Lee también: Tarjeta Bienestar: ¿a qué bancos puedo hacer transferencias bancarias desde la app móvil?; esto se sabe

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

¿Quiénes reciben su pago este viernes 11 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes 11 de septiembre recibirán su depósito los derechohabientes cuyo apellido paterno comience con la letra "L".

Cabe señalar que, no es obligatorio acudir el mismo día del pago a retirar el efecto, pues la dependencia federal ha instado que el dinero permanecerá seguro en la cuenta bancaria del beneficiario hasta que éste decida utilizarlo o retirarlo.

[Publicidad]

Para consultar el saldo de tu cuenta, puedes comunicarte directamente a la Línea Bienestar, al 800 63 94 264, o descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con iOS y Android.

Lee también: Pensiones Bienestar septiembre: qué día no habrá deposito y cuándo se reanuda; aquí te lo decimos

Conoce quiénes reciben su depósito correspondiente al bimestre en curso HOY. Foto: Especial

Para retirar el efectivo, debes acudir con tu tarjeta y tu NIP de 4 dígitos a cualquier cajero automático en las sucursales del Banco del Bienestar. También puedes utilizarlo para pagar servicios y realizar compras en restaurantes o comercios.

[Publicidad]

¿Cuánto recibirá cada beneficiario?

Para el bimestre de septiembre-octubre, los montos asignados para los derechohabientes son los siguientes:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado.

En el caso del programa Sembrando Vida, el depósito mensual correspondiente a septiembre es de 6 mil 450 pesos, y se realizó el pasado miércoles 9 de septiembre.

Cabe recalcar que, el próximo miércoles 16 de septiembre, no se realizará ningún depósito, debido a la conmemoración de la Independencia de México, considerado como un día inhábil.

[Publicidad]

También te interesará:

Sydney Sweeney desata la polémica; su nuevo comercial para Novig paraliza las redes

Polémica por terapia musical en coma; paciente revela que despertó tras no soportar lo que le ponía su madre

[Publicidad]

MrBeast publica su primera novela junto al autor James Patterson; ¿de qué trata "Los juegos más peligrosos"?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm