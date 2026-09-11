Morelia, Michoacán.- En las tierras purépechas más de 500 niñas y niños se han recuperado de algún tipo de cáncer, por los tratamientos puntuales, la compra de nuevos y modernos equipos para tratar la enfermedad y el apoyo mensual que se brinda para que los pacientes no falten a sus tratamientos.

Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) aseguró que un menor de edad recupere su salud, se necesita dar seguimiento puntual a los tratamientos, pero advirtió que el abandono suele ser la principal causa de recaídas.

Por ello, expuso el mandatario michoacano, en la entidad se cuenta con 836 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer que reciben el respaldo económico del año 2022 en que entró en operación este programa.

La llegada del acelerador lineal y el equipo PET-Scan permitió una atención médica integral. Foto: Especial

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Asimismo Ramírez Bedolla explicó que su administración invirtió 165 millones de pesos en la compra de un acelerador lineal y un PET-Scan para atender de manera integral a las niñas y niños de la entidad, con lo cual ya no se tiene lista de espera en radioterapia.

“Nos da mucho ánimo, porque ha aumentado la esperanza de vida en los niños con cáncer en Michoacán”, manifestó y reconoció el trabajo de médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, así como del personal del Hospital Infantil y del Instituto Oncológico del Estado, por el avance en la lucha contra el cáncer infantil.