Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que la operación antidrones denominada “Águila Alta”, entre México y Estados Unidos, para neutralizar drones utilizados para traficar drogas y personas, “hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano”.

“La próxima semana va a haber reunión con las autoridades norteamericanas también para intercambiar información y llevar el seguimiento de los resultados que ellos obtengan, es lo que se ha hecho hasta el momento”, explicó.

Refirió que no ha aumentado el uso de drones en la frontera; sin embargo, en Michoacán y Sinaloa sí han tenido problemas con dichos aparatos.

Soldados del escuadrón antidrones del Ejército mexicano. Foto: AP

“En la frontera no hemos percibido que se incremente… principalmente los utiliza aquella gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes. En Michoacán, Sinaloa también hemos tenido problemas con los drones, pero ya los utilizan de otra manera, pero en la frontera esencialmente es para eso, para el tráfico ilegal de personas”; comentó.

En conferencia de prensa, detalló que en dicho operativo bilateral participan 800 elementos y operan equipos para inhibir drones en una franja de cinco kilómetros, “tomando como centro la Mesa de Otay, y a partir de ahí 500 metros en profundidad”.

“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando y también con equipo antidron semifijo y móviles, ese equipo tiene capacidad para inhibir drones en tres kilómetros, tenemos dos o tres equipos para cubrir toda la franja que nos corresponda a nosotros, y algo similar hace Estados Unidos”, dijo el titular de la Sedena.

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Más de 13 mil elementos son desplegados en frontera con EU

Recorrido de la Patrulla Fronteriza en la división México-EU. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Detalló que más de 13 mil elementos patrullan la frontera mexicana con Estados Unidos, de la Guardia Nacional y personal militar.

“Las operaciones espejo esas se implementaron desde el año pasado, en febrero, y es en toda la frontera, se ha estado realizando, tenemos desplegados en toda la frontera 10 mil elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3 mil 300 de personal militar, que ya de por sí están destacados en esos estados fronterizos”, expuso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los drones utilizados por el crimen organizado en la frontera, no utilizan armas.

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“Generalmente son drones comerciales los que usan en la frontera, ¿para qué? Pues para tomar video, para poder ver si hay patrullas fronterizas o elementos de la armada de Estados Unidos, que el presidente Trump decidió poner en la frontera para que pueda pasar gente de manera ilegal, no son drones que se utilizan con algún arma de fuego, sino drones comerciales”, dijo.

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