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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, declaró que los cárteles mexicanos, como los grupos terroristas, siguen siendo una amenaza y llamó a mantenerse vigilantes.
Al honrar junto a su esposa Alina en la embajada de Estados Unidos en México a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados por Al Qaeda, el embajador Johnson destacó la relación con México y el apoyo mutuo para la protección de ambos pueblos.
Comentó que las organizaciones terroristas se adaptan, y tanto sus métodos como sus redes cambian: "Las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres en todas partes".
"Por eso, el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades enteras e imponer su voluntad", declaró Johnson.
Al señalar que perjudica a personas inocentes, el diplomático estadounidense dijo que el terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, "pero nunca debemos perder de vista lo que realmente es".
Indicó que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una alianza que ofrece resultados y que las dos naciones siguen permaneciendo unidas en defensa de la libertad y la democracia.
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Embajador Johnson honra a víctimas del 11-S
En la ceremonia solemne, reconoció con gratitud "a quienes estuvieron a nuestro lado" en el rescate de personas en los ataques de 2001, como los rescatistas Los Topos.
"Honrar a quienes perdimos el 11 de septiembre significa recordar las amenazas que enfrentamos y mantenernos vigilantes ante las amenazas que enfrentamos hoy", declaró.
El embajador Johnson soltó un "¡Viva México!" y expresó que Dios bendiga la amistad entre Estados Unidos y nuestro país.
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"Es un día muy difícil, un día que cambió el mundo", dijo el embajador al acercarse con los medios de comunicación.
A través de un video publicado en sus redes sociales, Ronald Johnson recordó a las 2 mil 977 vidas, entre ellas 16 personas mexicanas.
"Hace 25 años, los Estados Unidos fueron atacados, pero nuestra determinación no fue quebrantada (...). Honramos a quienes respondieron al llamado de servir y recordamos a los amigos y colegas que nunca regresaron a casa.
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"Veinticinco años después, permanecemos unidos en nuestro compromiso de proteger a nuestra gente, estar al lado de nuestros amigos y aliados, y nunca olvidar. Recordamos. Honramos. Permanecemos vigilantes", expresó.
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nro/apr
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