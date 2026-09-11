Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, declaró que los cárteles mexicanos, como los grupos terroristas, siguen siendo una amenaza y llamó a mantenerse vigilantes.

Al honrar junto a su esposa Alina en la embajada de Estados Unidos en México a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados por Al Qaeda, el embajador Johnson destacó la relación con México y el apoyo mutuo para la protección de ambos pueblos.

Comentó que las organizaciones terroristas se adaptan, y tanto sus métodos como sus redes cambian: "Las organizaciones que utilizan la violencia y la intimidación para aterrorizar a las comunidades e imponer su voluntad mediante el miedo siguen representando una amenaza para las sociedades libres en todas partes".

Embajador Ronald Johnson participa en ceremonia solemne por víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados por Al Qaeda realizada en la Embajada de EU en México (11/09/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

"Por eso, el presidente Trump ha reconocido la amenaza que representan los cárteles y los ha designado como organizaciones terroristas extranjeras. No son simplemente organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, utilizan el asesinato, la violencia, la corrupción y la intimidación para controlar comunidades enteras e imponer su voluntad", declaró Johnson.

Al señalar que perjudica a personas inocentes, el diplomático estadounidense dijo que el terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, "pero nunca debemos perder de vista lo que realmente es".

Indicó que el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan una alianza que ofrece resultados y que las dos naciones siguen permaneciendo unidas en defensa de la libertad y la democracia.

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Embajador Ronald Johnson durante ceremonia solemne por víctimas del 11-S en la Embajada de EU en México (11/09/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Embajador Johnson honra a víctimas del 11-S

En la ceremonia solemne, reconoció con gratitud "a quienes estuvieron a nuestro lado" en el rescate de personas en los ataques de 2001, como los rescatistas Los Topos.

"Honrar a quienes perdimos el 11 de septiembre significa recordar las amenazas que enfrentamos y mantenernos vigilantes ante las amenazas que enfrentamos hoy", declaró.

El embajador Johnson soltó un "¡Viva México!" y expresó que Dios bendiga la amistad entre Estados Unidos y nuestro país.

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"Es un día muy difícil, un día que cambió el mundo", dijo el embajador al acercarse con los medios de comunicación.

Embajador Ronald Johnson junto a su esposa Alina y rescatistas en la embajada de Estados Unidos en México (11/09/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ronald Johnson recordó a las 2 mil 977 vidas, entre ellas 16 personas mexicanas.

"Hace 25 años, los Estados Unidos fueron atacados, pero nuestra determinación no fue quebrantada (...). Honramos a quienes respondieron al llamado de servir y recordamos a los amigos y colegas que nunca regresaron a casa.

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"Veinticinco años después, permanecemos unidos en nuestro compromiso de proteger a nuestra gente, estar al lado de nuestros amigos y aliados, y nunca olvidar. Recordamos. Honramos. Permanecemos vigilantes", expresó.

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