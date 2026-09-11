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Con la llegada del iPhone 18 Pro, quizá ya estés pensando en renovar tu dispositivo, ya sea porque el nuevo color te gusto, quieres estar a la tendencia o simplemente darte un regalito.
Afortunadamente, Apple cuenta con un programa denominado "Trade in Phone", el cual te permite canjear tu celular viejo por uno más actual de la misma compañía.
De acuerdo con la página oficial de Apple, "puedes canjear el dispositivo Apple que tienes por crédito para comprar uno nuevo, ya sea online o en tienda".
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¿Cómo canjear tu iPhone actual por el nuevo iPhone 18 Pro?
Si quieres obtener este beneficio de canje, MacStore enlista una serie de recomendaciones para realizar el proceso de manera correcta:
1. Cotiza tu equipo
- Entra al sitio oficial de Apple Trade In o bien, puedes acudir de forma presencial a una tienda autorizada.
- Un especialista evaluará el estado físico y operativo del iPhone, en el que se considerarán la pantalla, los botones, la batería y el funcionamiento general del equipo.
- Con la evaluación, te darán un precio de canje exacto
2. Prepara tu iPhone para el canje
- Este paso es fundamental ya que debes crear un respaldo completo de tu información en iCloud o en tu computadora.
- También es importante desvincular los dispositivos conectados y cierra sesión en todas tus cuentas, sobre todo en iCloud y App Store.
- Es importante que no borres el contenido de fábrica por tu cuenta, este paso te ayudarán a hacerlo los especialistas al momento de hacer la evaluación.
3. Aplica el crédito que vale tu iPhone
- En la evaluación te darán el valor de tu iPhone, este valor se descontará directamente del precio que elijas, en este caso lo que valga el iPhone 18 Pro (incluso puedes elegir el iPhone 18 Pro Max).
- Puedes pagar la diferencia de contado o, si la tienda lo ofrece, a meses sin intereses.
Como dato adicional, no es necesario que entregues los accesorios de tu celular como caja original, cargador o documentos de compra. Lo que sí es importante es que presentes una identificación oficial con fotografía.
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¿Cuánto dinero te dan por canjear tu iPhone por el iPhone 18 Pro?
Si tu iPhone aplica para el canje, puedes recibir el valor de este beneficio según tu celular. De acuerdo con el sitio oficial de Apple, esta es una lista de valor de canje, la cual puede variar por las condiciones del equipo:
- iPhone 17 Pro Max hasta 16 mil pesos.
- iPhone 17 Pro hasta 14mil 100 pesos.
- iPhone Air hasta 10 mil 750 pesos.
- iPhone 17 hasta 9 mil 350 pesos.
- iPhone 16 Pro Max hasta 11 mil 400 pesos.
- iPhone 16 Pro hasta 9 mil 700 pesos.
- iPhone 16 Plus hasta 8 mil 300 pesos.
- iPhone 16 hasta 7 mil 850 pesos.
- iPhone 16e hasta 5 mil 200 pesos.
- iPhone 15 Pro Max hasta 8 mil 600 pesos.
- iPhone 15 Pro hasta 7 mil 150 pesos.
- iPhone 15 Plus hasta 5 mil 800 pesos.
- iPhone 15 hasta 5 mil 600 pesos.
- iPhone 14 Pro Max hasta 6 mil 550 pesos.
- iPhone 14 Pro hasta 5 mil 450 pesos.
- iPhone 14 Plus hasta 4 mil 250 pesos.
- iPhone 14 hasta 4 mil 50 pesos.
- iPhone SE (3.ª generación) hasta mil 700 pesos.
- iPhone 13 Pro Max hasta 5 mil 650 pesos.
- iPhone 13 Pro hasta 4 mil 650 pesos.
- iPhone 13 hasta 3 mil 600 pesos.
- iPhone 13 mini hasta 2 mil 750 pesos.
- iPhone 12 Pro Max hasta 4 mil 50 pesos.
- iPhone 12 Pro hasta 3 mil 350 pesos.
- iPhone 12 hasta 2 mil 350 pesos.
- iPhone 12 mini hasta mil 850 pesos.
- iPhone 11 Pro Max hasta 2 mil 750 pesos.
- iPhone 11 Pro hasta 2 mil 400 pesos.
- iPhone XS Max hasta mil 500 pesos.
- iPhone XS hasta mil 100 pesos.
- iPhone XR hasta mil 450 pesos.
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