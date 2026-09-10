En el Apple Event el gigante tecnológico de la manzana presentó al mundo su quinta generación de AirPods, unos nuevos audífonos inalámbricos que buscan mejorar la experiencia de los usuarios con nuevas funciones y características.

A simple vista son muy similares a los AirPods 4; sin embargo, las principales diferencias se encuentran en la experiencia de audio y en la forma en que se escuchan.

Por ello, si quieres conocer sus características, en Techbit te contamos todo lo que necesitas saber.

La nueva generación de AirPods cuenta con un mejorado sistema de cancelación activa de ruido. Foto: Apple

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¿Cuáles son las características de los AirPods 5?

Los AirPods 5 estarán disponibles en dos versiones: una con estuche de carga USB‑C y otra con estuche de carga inalámbrica (USB‑C) compatible con el cargador del Apple Watch y con cargadores con certificación Qi. Esta última también incorpora una bocina para la app Encontrar.

De manera general, ambos ofrecen hasta 1.5 veces más de Cancelación Activa de Ruido en comparación con los AirPods 4, así como audio adaptativo, modo ambiente, reconocimiento de conversación y audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza.

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También incorporan funciones como Traducción en Vivo y Siri AI, además de resistencia al polvo, al agua y al sudor con certificación IP57.

En cuanto a duración de la batería, cada modelo ofrece características distintas que se adaptan a las necesidades de los usuarios.

AirPods 5

Hasta 4 horas de batería con una sola carga con cancelación activa de ruido.

Hasta 20 horas de batería con el estuche de carga y la Cancelación Activa de Ruido.

Sensor de fuerza para controlar las reproducciones y las llamadas.

AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica

Hasta 5 horas de batería con una sola carga con cancelación activa de ruido.

Hasta 22 horas de batería con el estuche de carga y la Cancelación Activa de Ruido.

Sensor de fuerza con control de volumen por deslizamiento para controlar las reproducciones y las llamadas.

De acuerdo con Apple, 5 minutos en el estuche te dan aproximadamente 1 hora de batería, por lo que incluso una carga breve puede ser suficiente para disfrutar de música, llamadas y otro contenido.

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Finalmente, para aprovechar todas las funciones de los AirPods 5, es necesario contar con dispositivos compatibles y con la versión más reciente de sus respectivos sistemas operativos. Apple señala compatibilidad con:

iPhone con la última versión de iOS.

iPad con la última versión de iPadOS.

Apple Watch con la última versión de watchOS.

Mac con la última versión de macOS.

Apple TV con la última versión de tvOS.



Algunas funciones, como Traducción en Vivo, requieren un iPhone compatible con iOS 26 o posterior y Apple Intelligence habilitado, además de depender de la disponibilidad por región e idioma.

El estuche de carga inalámbrica es compatible con el cargador del Apple Watch y con cargadores con certificación Qi. Foto: Apple

¿Cuánto cuestan los nuevos AirPods 5?

¡Prepárate! En México, los AirPods 5 tienen un precio de $2,999 de contado o a 18 meses sin intereses desde $166.61, mientras que la versión con estuche de carga inalámbrica cuesta $3,299.00 de contado o a 18 meses sin intereses desde $183.28.

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Actualmente puedes encontrar la preventa en la página oficial de Apple. La nueva generación de audífonos estará disponible a partir del 18 de septiembre de 2026.

Con estas características, los AirPods 5 se posicionan como una de las opciones más completas de Apple para quienes buscan audífonos inalámbricos, prácticos y cómodos.

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