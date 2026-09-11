Tuxtla Gutiérrez, Chis.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigue al director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez, por la adquisición de dos departamentos cuyo valor conjunto asciende a 22.4 millones de pesos.

Cuestionada en la mañanera en Tuxtla Gutiérrez sobre la explicación de Ulloa, quien aseguró que pagó de contado las propiedades con ahorros y recursos provenientes de una herencia, la Presidenta señaló que la dependencia federal puede revisar el caso.

“Se puede hacer una investigación. No hay problema y la Secretaría Anticorrupción lo puede hacer”, respondió.

Sin embargo, Sheinbaum también pidió al titular de Birmex aclarar el origen de los recursos con los que adquirió los inmuebles y explicar por qué la herencia a la que hace referencia no aparece en las declaraciones patrimoniales revisadas.

La Presidenta indicó que ayer habló con Ulloa, quien le explicó que recibió de su padre una herencia consistente en un terreno de importante valor en Chiapas. Según esa versión, el funcionario habría utilizado esos recursos para comenzar a adquirir propiedades después de trasladarse a vivir a la Ciudad de México.

Carlos Alberto Ulloa Pérez. Foto: Especial

Sheinbaum sostuvo que para conocer el origen de su patrimonio deben revisarse las declaraciones patrimoniales de años anteriores, debido a que Ulloa ha trabajado durante varios años en el gobierno federal. Recordó que uno de sus primeros empleos en el servicio público fue en la entonces delegación Tlalpan.

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“Él tiene que aclarar nuevamente”, dijo la Presidenta, ante la información publicada por EL UNIVERSAL, añadió que el funcionario debe explicar de manera completa cómo obtuvo los recursos para adquirir las propiedades.

Aunque señaló que conoce a Ulloa desde que tenía alrededor de 16 años y lo consideró una persona honesta, Sheinbaum insistió en que debe aclarar el origen de su patrimonio para evitar dudas.

“Si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno considera que debe hacer una investigación, pues que la haga”, afirmó.

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