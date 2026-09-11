La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la amenaza del senador morenista Luis Fernando Salazar contra del periodista Enrique Acevedo, y afirmó que “no deben pasarse por alto”.

“No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena de Coahuila, al periodista Enrique Acevedo, no es correcto, mi solidaridad, ayer hablé del tema, de la nota, pero no mencioné, y es muy prudente e importante hacerlo, porque la manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables. Y no deben pasarse por alto”, dijo.

Hizo un llamado para que todos los funcionarios eviten amenazas de este tipo a los periodistas, aunque estén en desacuerdo con la información que publiquen.

“Él quitó en la red social y pidió disculpas, y qué bueno, porque es un llamado a todas y todos los servidores públicos, de que nunca debemos utilizar esas palabras, podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”, comentó.

El senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Coahuila, Luis Fernando Salazar. Foto: Facebook @SalazarLuisFernando

¿Qué le dijo el senador Luis Fernando Salazar al periodista Enrique Acevedo?

El senador morenista publicó en sus redes sociales la expresión “Vamos a ir tras de ti”, después lo borró y pidió disculpas.

Ayer por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, Salazar aseguró que “vamos a ir por ti” se refería exclusivamente a la vía legal, es decir, al acto de acudir a las instancias pertinentes cuando una persona considera que ha sido difamada o afectada en su reputación.

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La amenaza del legislador ocurrió luego del reportaje publicado en N+ donde se advierte un presunto acuerdo entre la legisladora de su bancada, Julieta Ramírez, con autoridades estadounidenses.

Cabe destacar que Luis Fernando Salazar ha estado involucrado en diferentes controversias, como acusaciones de corrupción.

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