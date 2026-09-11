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El Ejército del Yemen, compuesto de fuerzas conjuntas leales al gobierno internacionalmente reconocido, anunció que su fuerza aérea había comenzado a bombardear una zona previamente declarada de "aniquilación" cerca de la ciudad de Moca, en el mar Rojo y recién tomada por los rebeldes hutíes.
Esta advertencia prohíbe de facto el tránsito de civiles por dos carreteras mientras se llevan a cabo las operaciones militares, en medio de la intensificación de los combates a lo largo de la costa occidental del país y los avances de los hutíes.
El portavoz del Ejército yemení, Majed al Nazili, instó en un breve comunicado a la población civil a evitar las carreteras que conectan Taiz con Moca y Moca con Dhubab, señalando que ambas rutas estaban sujetas a restricciones debido a las operaciones militares en curso.
"Los civiles no deben utilizar las carreteras restringidas hasta nuevo aviso", declaró Al Nazili.
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El portavoz había precisado los límites de dicha zona de "aniquilación" en un comunicado anterior, emitido la noche del jueves, advirtiendo de que el Ejército tiene la intención de emplear "todo tipo de armas" para eliminar a los hutíes que operan en el área que domina la costa meridional del mar Rojo.
En los últimos días, los hutíes han pasado a la ofensiva en la costa occidental yemení y han logrado avances territoriales muy rápidos, mientras las fuerzas gubernamentales se han replegado.
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Los rebeldes completaron este jueves el control de toda la provincia de Al Hudeida tras tomar Hays, avanzaron por Al Jauja, tomaron Moca y se apoderaron también de las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor.
Después extendieron la ofensiva hasta Dhubab y avanzaron hacia Mayun -también conocida como Perim-, en torno al estratégico estrecho de Bab al Mandeb, unas de las rutas marítimas más sensibles del mundo y elevan el riesgo regional.
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