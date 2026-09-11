Continúa la actividad del Apertura 2026 luego de los juegos reprogramados por la Leagues Cup, con tres duelos para este viernes 11 de septiembre que prometen goles, y muchas emociones.

El primer partido de la fecha será entre Necaxa y Puebla en el estadio Victoria, en Aguascalientes, en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

Los Rayos tienen la necesidad de sacar puntos ante su gente, ya que actualmente se encuentran en el lugar 13 de la tabla general, con ocho puntos.

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El Puebla, por su parte, marcha noveno con 10 unidades, por lo que sumar de visita también sería importante para ellos.

Necaxa en el Estadio Victoria, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

Después, en punto de las 21:00 horas, el estadio Banorte abre sus puertas para que el Atlante reciba al Pachuca. Los Potros tiene siete puntos y se sitúan decimocuartos en la clasificación. Mientras que los Tuzos, decimosegundos con ocho.

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Para las 21:10 horas, Xolos de Tijuana (4 en la tabla) espera en el estadio Caliente en la frontera a los Gallos Blancos del Querétaro (8 en la tabla). En un juego que será crucial para definir puestos de Liguilla.

Gilberto Mora y Ramiro Árciga en festejo de gol con los Xolos de Tijuana - Foto: Imago7

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