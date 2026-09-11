[Publicidad]
Continúa la actividad del Apertura 2026 luego de los juegos reprogramados por la Leagues Cup, con tres duelos para este viernes 11 de septiembre que prometen goles, y muchas emociones.
El primer partido de la fecha será entre Necaxa y Puebla en el estadio Victoria, en Aguascalientes, en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.
Los Rayos tienen la necesidad de sacar puntos ante su gente, ya que actualmente se encuentran en el lugar 13 de la tabla general, con ocho puntos.
Lee también México se despide del Mundial Femenil Sub-20 tras sufrir remontada ante Argentina
El Puebla, por su parte, marcha noveno con 10 unidades, por lo que sumar de visita también sería importante para ellos.
Después, en punto de las 21:00 horas, el estadio Banorte abre sus puertas para que el Atlante reciba al Pachuca. Los Potros tiene siete puntos y se sitúan decimocuartos en la clasificación. Mientras que los Tuzos, decimosegundos con ocho.
[Publicidad]
Para las 21:10 horas, Xolos de Tijuana (4 en la tabla) espera en el estadio Caliente en la frontera a los Gallos Blancos del Querétaro (8 en la tabla). En un juego que será crucial para definir puestos de Liguilla.
¿Por dónde ver los partidos de HOY de la Liga MX?
- Necaxa vs Puebla: FOX One y FOX
- Atlante vs Pachuca: Azteca 7, ESPN 2, Disney+ Premium
- Tijuana vs Querétaro: FOX One y Fox
[Publicidad]
Más información
Nación
Senado analiza exhorto a FGR sobre paradero del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda; busca saber si compareció por caso de huachicol fiscal
Economía
AFAC tendrá recursos adicionales en presupuesto de 2027; serán para fortalecer supervisión y seguridad operacional
Universal Deportes
Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos del Apertura 2026, HOY 11 de septiembre
Nación
"El Güero" Palma sale del Altiplano para revisión médica; exfundador del Cártel de Sinaloa tiene cáncer de piel