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Saltillo dio una muestra de que está listo para recibir a la élite mundial del tiro con arco. A unas horas del arranque de la Final de la Copa del Mundo, la capital de Coahuila se convirtió en el punto de encuentro de los mejores exponentes de la disciplina, quienes fueron recibidos con una ceremonia que combinó tradición, cultura y espectáculo en el corazón de la ciudad.
La histórica Plaza de Armas fue el escenario elegido para presentar oficialmente el evento que pondrá fin a la temporada de World Archery y que reunirá a algunos de los atletas más destacados del planeta. Ante cientos de asistentes, autoridades, deportistas y aficionados pudieron disfrutar de una noche especial que confirmó la importancia de México como una de las principales sedes internacionales para este deporte.
Con una producción llena de música, luces y expresiones culturales de la región, Saltillo ofreció una cálida bienvenida a los competidores que buscarán la gloria durante el fin de semana.
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La ceremonia, encabezada por autoridades estatales y representantes de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo coahuilense y marcó el inicio de una de las competencias más importantes del calendario rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
LOS ARQUEROS MEXICANOS PARTICIPANTES
Arco recurvo femenil
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- Alejandra Valencia
- Ana Paula Vázquez
- Arco recurvo varonil
- Matías Grande
- Arco compuesto femenil
- Andrea Becerra
- Dafne Quintero
- Arco compuesto varonil
- Sebastián García
- Rodrigo González de Alba
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