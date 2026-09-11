Amazon México tiene una promoción que puede resultar atractiva. Se trata del iPhone 17 Negro de 256 GB, un teléfono de gama alta que actualmente se encuentra disponible por tan solo $18,917.80.

El equipo destaca, en primer lugar, por ofrecer 256 GB de almacenamiento, una capacidad que permite guardar una gran cantidad de fotografías, videos, aplicaciones y archivos sin preocuparse constantemente por liberar espacio. Además, el iPhone 17 es compatible con redes 5G, por lo que está preparado para aprovechar conexiones móviles de alta velocidad cuando el operador y la cobertura lo permiten.

¿Por qué vale la pena comprar el iPhone 17 Negro de 256 GB?

Uno de los principales atractivos del iPhone 17 es su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas, que incorpora tecnología ProMotion con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Esto permite disfrutar de desplazamientos más fluidos al navegar, jugar o utilizar aplicaciones compatibles.

El panel también ofrece un elevado nivel de brillo, por lo que resulta adecuado para consultar fotografías, videos y contenido multimedia con una buena experiencia visual. Para quienes utilizan el teléfono durante buena parte del día, contar con una pantalla de estas características puede representar una diferencia importante.

Cámara de 48 MP para tus fotografías

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 integra un sistema de cámaras traseras Fusion de 48 MP, acompañado por una cámara ultra gran angular también de 48 MP. El conjunto permite realizar fotografías con buen nivel de detalle y aprovechar diferentes perspectivas dependiendo de la escena.

En la parte frontal incorpora una cámara Center Stage de 18 MP, diseñada para ofrecer mayor flexibilidad al tomar selfies y realizar videollamadas. También permite grabar video en alta resolución, por lo que puede ser una alternativa interesante para quienes utilizan el smartphone para crear contenido.

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Potencia con el chip A19

Otro de sus puntos fuertes se encuentra en el rendimiento. El iPhone 17 funciona con el chip Apple A19, diseñado para ofrecer un desempeño elevado tanto en tareas cotidianas como en aplicaciones más exigentes. Esto permite utilizar varias aplicaciones, editar fotografías, consumir contenido multimedia y ejecutar juegos sin tener que recurrir a un modelo Pro para obtener un equipo potente.

El teléfono también ofrece conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y USB-C, además de funciones como NFC y 5G, por lo que cuenta con tecnologías de conectividad actuales.