Apple renovó su línea de relojes inteligentes con dos modelos que ponen el foco en salud, actividad física e inteligencia artificial. Se trata del Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, ambos equipados con el nuevo sistema de sensores de salud y el chip S11, que amplían las funciones del dispositivo más allá de consultar la hora o registrar pasos.

Una de las principales novedades está en el monitoreo de frecuencia cardiaca. De acuerdo con Apple, los nuevos relojes ofrecen la medición más precisa de frecuencia cardiaca en un wearable y ahora pueden registrar este indicador cada cinco segundos durante todo el día.

A esto se suma una medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV, por sus siglas en inglés) hasta 24 veces más frecuente, un indicador relacionado con el estrés y la recuperación. La información alimenta nuevas herramientas que buscan ayudar al usuario a entender mejor cómo responde su cuerpo a la actividad cotidiana y al ejercicio.

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Un reloj que mide cuándo avanzar

El nuevo Health Sensing System fue rediseñado para mejorar la captación de señales. Apple aumentó la superficie de los electrodos para favorecer el contacto con la piel durante los registros de ECG, reorganizó los fotodiodos del sensor óptico en forma de anillo y añadió LED verdes más grandes y eficientes.

Asimismo, se suma Readiness, una función que cada mañana analiza actividad reciente, carga de entrenamiento, signos vitales y sueño para generar una puntuación de 0 a 10. El resultado se traduce en una recomendación sencilla: recuperarse, moderar el ritmo, estar listo o ir con todo.

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La puntuación puede actualizarse durante la jornada conforme llegan nuevos datos, por ejemplo, después de un entrenamiento intenso.

El seguimiento de pasos también recibe una actualización. Apple rediseñó el modelo del podómetro mediante nuevos algoritmos de aprendizaje automático para mejorar el conteo diario y la medición de distancia durante caminatas o carreras bajo techo.

El nuevo Health Sensing System fue rediseñado. Foto: Captura de pantalla

IA para escuchar, recordar y entender

El chip S11 no solo impulsa las funciones de salud. También permite una nueva categoría de herramientas llamada Audio Intelligence, diseñada para aprovechar el micrófono del reloj y ayudar al usuario a mantenerse atento a lo que ocurre a su alrededor.

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Una de ellas es Sound Recognition, que identifica sonidos como sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé y envía una alerta, incluso cuando el iPhone no está cerca. La función busca ser especialmente útil para personas sordas o con dificultades auditivas.

Otra novedad es Live Rewind, que permite recuperar los últimos 15 segundos de una conversación. Al hacer doble presión sobre la Digital Crown, el reloj muestra como texto lo que se acaba de decir. También está Siri Recap, capaz de generar títulos y puntos clave de conversaciones para consultarlos posteriormente.

Apple subraya que estas funciones fueron diseñadas con la privacidad como prioridad. El audio no se graba ni almacena y el procesamiento se realiza mediante un espacio aislado del chip S11. Además, Live Rewind avisa mediante un sonido y un indicador visual cuando está activo.

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Estas herramientas llegarán en versión beta más adelante este año, inicialmente en inglés. Con watchOS 27, además, Siri incorpora comprensión de contexto personal y conocimiento general mediante Apple Intelligence.

El Apple Watch Ultra 4 está pensado para deporte y aventura. Foto: Captura de pantalla

Series 12 y Ultra 4, ¿cuál te conviene?

El Apple Watch Series 12 estará disponible en tamaños de 42 y 46 milímetros, con opciones de aluminio en negro, gris espacial, dorado claro y el nuevo bronce oscuro. También habrá versiones de titanio en dorado radiante y natural, además de una variante de cerámica en blanco perla y azul noche.

Los modelos de aluminio incorporan Ceramic Shield 2, que, según Apple, es 60% más resistente que el vidrio Ion-X de la generación anterior. La batería mantiene hasta 24 horas de uso cotidiano, mientras que 15 minutos de carga pueden proporcionar hasta 12 horas adicionales.

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Por su parte, el Apple Watch Ultra 4 está pensado para deporte y aventura. Está fabricado en titanio natural o negro y alcanza hasta 50 horas de batería en uso cotidiano y hasta 84 horas en modo de bajo consumo. Para entrenamientos exteriores ofrece hasta 25 horas con GPS y frecuencia cardiaca, mientras que el nuevo modo Max Extended Workout llega hasta 45 horas.

Ambos modelos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre. El Series 12 tiene un precio de 8 mil 999 pesos para su versión de 42 milímetros en aluminio, mientras que el Ultra 4 tiene un precio de 19 mil 999 pesos.

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