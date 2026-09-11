La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, anunció la digitalización en trámites del DIF con el objetivo de brindar mayor facilidad a las familias de Nuevo León, ahorrarles tiempo, dinero y vueltas. Dicha digitalización podrá realizarse a través de la plataforma NLínea.

Durante el NL Informa, Rodríguez Cantú destacó que esta digitalización permitirá realizar trámites 80% más rápidos y hasta con un 30% menos de requisitos.

“A partir de hoy con esta nueva modalidad, los trámites del DIF serán mucho más sencillos, claros y accesibles. Pueden entrar desde un celular o una computadora al sitio de Nuevo León en línea, que es nlinea.nl.gob.mx. Hay hasta 26 trámites que se pueden seleccionar.

“Imaginen lo que significa facilitar de esa manera el proceso para cientos de miles de personas. Eso para mí es innovar, usar la tecnología para mejorar la vida diaria de las y los neoloneses”, destacó la titular de AMAR a Nuevo León.

Dio a conocer que al momento que el usuario crea su cuenta y sube sus documentos se le crea un expediente único y resaltó que la información estará segura y protegida por tecnología Block Chain.

Foto: Gobierno de Nuevo León

La directora general del DIF Nuevo León, Alejandra Morales, señaló que este tipo de acciones atienden las necesidades de la ciudadanía y significa acercar todas las herramientas que se requieren para que la gente pueda tener accesibilidad completa a los trámites. Asimismo agradeció a Mariana Rodríguez Cantú por ser una pieza fundamental en todas las transformaciones que se han hecho en el DIF.

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Por su parte, Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva, destacó que este lanzamiento representa innovación y que gracias al impulso de Mariana Rodríguez y Alejandra Morales se pudo hacer toda una reingeniería de procesos donde se eliminaron requisitos.

Agregó que estos procedimientos forman parte de una estrategia integral que ha solicitado el gobernador Samuel García que busca que todos los servicios y trámites más frecuentes, los que más necesitan la ciudadanía, estén al alcance de un clic.

¿Qué trámites digitales se pueden realizar en el DIF Nuevo León?

Entre los trámites para los temas sobre niñas, niños y adolescentes:

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Una familia interesada en una Adopción o Familia de Acogida puede comenzar el proceso correspondiente

Las mamás, papás o tutores trabajadores pueden inscribir a sus hijas e hijos en los Centros de Atención Infantil, a los Espacios para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes de 6 a 17 años, y al Grupo de Acompañamiento Familiar en la Adolescencia.

Para el caso de personas con discapacidad pueden agendar:

Consulta Médica Especializada, terapia Física y Ocupacional con tratamientos de rehabilitación

Consulta Paramédica que puede incluir atención psicológica, nutriologica, asesoria en Trabajo Social, laboratorio de análisis clínicos, rayos X y electromiográfica

Terapia del lenguaje

Inscribirse a grupos y talleres

Las familias pueden realizar solicitudes para:

Apoyos en materia de salud, funerarios (para familias de escasos recursos) alimentario por Gestoría Social para acceder a productos de la canasta básica

Agendar atención psicológica (individual, familiar o grupal)

Inscribirse en talleres y cursos

Las personas adultas mayores pueden inscribirse a actividades preventivas, deportivas, culturales y de Integración; mientras que las organizaciones civiles y fideicomisos pueden generar la Constancia de Acreditación de Actividades Asistenciales.

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