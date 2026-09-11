Monterrey. - El Pase Turístico que deberán tramitar los automovilistas con placas de otros estados para circular temporalmente por Nuevo León fue atribuido por Movimiento Ciudadano a legisladores del PRI y del PAN, quienes, según el dirigente estatal del partido, Baltazar Martínez Ríos, impulsaron y respaldaron la reforma que dio origen a la medida.

El también diputado local cuestionó las declaraciones del alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, quien ha criticado el esquema, y le pidió reconocer la participación de su partido en la aprobación de la disposición.

Martínez Ríos sostuvo que la propuesta fue presentada en el Congreso de Nuevo León por Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista y representante de San Nicolás.

“Que alguien, por favor, le avise al alcalde que esa medida la propuso en el Congreso el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente”, señaló.

El dirigente emecista afirmó que la iniciativa contó con el respaldo de las bancadas del PAN y del PRI, por lo que rechazó que actualmente se pretenda responsabilizar al Gobierno estatal por una legislación aprobada por el Poder Legislativo.

“Hoy el Gobierno del Estado lo único que está haciendo es acatar e implementar una ley que los propios prianistas crearon, votaron y defendieron en el Congreso”, afirmó.

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El Pase Turístico comenzará a aplicarse el 21 de octubre. Foto: Instituto de Control Vehicular

Martínez Ríos señaló que Movimiento Ciudadano se abstuvo de participar a favor de la reforma debido a los cuestionamientos que mantenía sobre el proyecto.

El Pase Turístico comenzará a aplicarse el 21 de octubre para vehículos particulares con placas foráneas o extranjeras que ingresen o circulen temporalmente por Nuevo León. El trámite será gratuito y permitirá una estancia acumulada de hasta 30 días al año.

La disposición ha generado rechazo entre alcaldes, legisladores y autoridades de entidades vecinas, además de abrir la posibilidad de que ciudadanos recurran a tribunales.

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Diputadas de Movimiento Ciudadano y Morena anticiparon que podrían promoverse amparos contra el esquema, al considerar que podría existir una afectación al derecho constitucional al libre tránsito.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano pidió finalmente al PRI y al PAN asumir públicamente su participación en la creación de la medida y explicar a los ciudadanos el sentido de sus votos.

“Asuman la responsabilidad de lo que votan, salgan a reconocerlo y acepten que son los creadores de este pase turístico”, puntualizó.

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