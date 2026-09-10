Pachuca, Hgo.- La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, recorrió el centro histórico de Omitlán de Juárez, se encantó con sus atractivos turísticos, gastronomía y tradiciones comunitarias, en una visita que busca mostrar al organismo internacional el modelo de turismo rural que se desarrolla en Hidalgo.

Durante su recorrido por el Pueblo con Sabor, Al Nowais visitó el emblemático Callejón del Dicho, donde fue recibida por habitantes y prestadores de servicios de este municipio que en 2023 obtuvo el reconocimiento Best Tourism Villages, otorgado por ONU Turismo.

La funcionaria también se trasladó a la comunidad de Tres Cañadas, donde presenció la Danza del Maíz, presentada por la agrupación Siete Flores. En el lugar, un grupo de mujeres indígenas de Atlapexco presentó la Danza del Elote y un ritual de agradecimiento de las comunidades, expresiones relacionadas con el respeto por la tierra, la abundancia y el trabajo colectivo.

Al Nowais visitó el emblemático Callejón del Dicho, donde fue recibida por habitantes y prestadores de servicios. Foto: Especial

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Como parte de la visita, la secretaria general de ONU Turismo conoció los avances que Omitlán ha registrado desde que recibió el reconocimiento internacional como uno de los mejores pueblos turísticos.

La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, acompañó a Al Nowais durante el recorrido y mencionó que la visita permite mostrar a nivel internacional las experiencias que se desarrollan en las comunidades hidalguenses.

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De acuerdo con la funcionaria estatal, el interés de ONU Turismo coloca a Hidalgo en la agenda mundial del turismo rural y comunitario, particularmente por el modelo que se ha desarrollado en Omitlán.

Durante el recorrido por la zona conocida como Corazón de las Cañadas, prestadores de servicios y cocineras tradicionales presentaron sus proyectos y las estrategias que han impulsado al municipio como un destino de turismo rural.

Posteriormente, la secretaria general de ONU Turismo se reunió con el gobernador Julio Menchaca Salazar en el Edificio de Gobierno. En el encuentro abordaron los avances de Hidalgo en materia turística y el impacto del desarrollo regional en el bienestar de las comunidades.

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