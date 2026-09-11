Si pensabas que la estética de los 90 se había quedado en los archivos de moda, Tommy Hilfiger acaba de demostrar lo contrario. Durante New York Fashion Week, la firma estadounidense llevó a la pasarela una colección que recupera algunos de sus códigos más reconocibles y los vuelve a mirar desde una perspectiva mucho más relajada.

Tommy Hilfiger presentó su colección Primavera 2027 en The Plaza Hotel de Nueva York, como parte del calendario de NYFW. La propuesta, llamada “Plaza Prep”, parte del estilo preppy estadounidense y lo actualiza con prendas oversize, colores intensos, referencias deportivas y algunos de los elementos que marcaron el universo de la firma durante los años 90.

El preppy de Tommy Hilfiger vuelve con una nueva actitud

Polos oversize, camisas, prendas de rugby, chaquetas deportivas, blazers, mezclilla y accesorios como bucket hats fueron algunos de los elementos que aparecieron durante el desfile. La paleta característica de Tommy Hilfiger —con rojo, blanco y azul marino como protagonistas— convivió con otros tonos y estampados más llamativos.

La colección toma como punto de partida el estilo preppy, pero evita llevarlo de una manera demasiado pulida. Las proporciones más amplias y la mezcla con prendas deportivas hacen que piezas tradicionalmente asociadas con una estética universitaria tengan una lectura más urbana.

New York Fashion Week. Foto: EFE, AP

Entre los looks también aparecieron referencias náuticas y deportivas, además de camisas Oxford, rugby shirts y prendas de inspiración varsity. De acuerdo con la firma, la intención es tomar sus clásicos y “retrabajarlos” para presentarlos nuevamente ante una generación más joven.

El resultado conecta directamente con una estética que fue fundamental para la identidad de Tommy Hilfiger en los 90, pero sin intentar reproducirla literalmente. La silueta es más amplia y el styling tiene una actitud mucho más relajada.

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Gigi Hadid abre el desfile de Tommy Hilfiger

Gigi Hadid en el desfile de Tommy Hilfiger en NYFW. Foto: EFE

Uno de los momentos más importantes de la presentación fue la aparición de Gigi Hadid, quien abrió el desfile.

La modelo salió a la pasarela con un look que condensaba varios de los códigos de la colección: pantalones rojos de corte amplio, una chaqueta en tono beige y un bucket hat azul marino. El estilismo mezcló el colorido característico de Tommy Hilfiger con una silueta relajada.

La elección de Gigi también tiene un antecedente importante con la marca. En 2016, la modelo y Tommy Hilfiger lanzaron su primera colección conjunta, TommyXGigi, que posteriormente tuvo nuevas ediciones.

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Para esta nueva presentación, Gigi no fue la única figura conocida sobre la pasarela: Romeo Beckham también participó y fue el encargado de cerrar el desfile.

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Los detalles que recuperan los códigos de los 90

La referencia a esta década también aparece en los accesorios y en la manera de combinar las prendas. Entre los elementos destacados de la colección están los bucket hats de cuadros, las prendas de rugby y los tenis de inspiración noventera.

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La mezcla es importante porque el regreso de los 90 no se construye solamente con una pieza específica. En la propuesta de Tommy Hilfiger, los códigos de aquella época aparecen junto a pantalones amplios, polos oversized y prendas deportivas, creando una versión menos rígida del preppy.

Incluso el escenario reforzó la idea de nostalgia. The Plaza Hotel, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, fue elegido para presentar la colección y tiene un vínculo personal con Tommy Hilfiger: el diseñador vivió ahí durante más de una década junto a su esposa.

Tommy Hilfiger - Primavera 2027. Foto: EFE, AP

Así vuelve la estética noventera a NYFW

Más que recuperar literalmente los looks de hace tres décadas, Tommy Hilfiger propone tomar sus elementos esenciales y cambiar la forma de llevarlos. Un polo puede aparecer en una silueta oversized; una camisa de rugby puede convertirse en una pieza protagonista; un blazer puede perder formalidad al combinarse con prendas deportivas.

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Tommy Hilfiger colección Primavera 2027. Foto: EFE, AP

Esa es precisamente la lectura que deja “Plaza Prep”: el estilo preppy no desaparece, pero sí cambia de proporciones y actitud. Y mientras New York Fashion Week continúa con nuevas colecciones Primavera 2027, Tommy Hilfiger ya puso sobre la pasarela una de las estéticas que vuelve a llamar la atención: la de los 90, ahora con una versión más relajada, urbana y personal.

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