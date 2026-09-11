Mundo | 11-09-26 | 14:41 |

Al menos 20 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren regional TER que llevaba a 180 pasajeros y operaba la ruta Ruan-Caen, en el norte de , indicó en X el ministro de Transporte, Philippe Tabarot.

El funcionario aclaró que se trata de una "cifra provisional" de heridos.

El descarrilamiento ocurrió en el departamento de Seine-Maritime entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de la comuna de Cléon.

"Junto con el prefecto, quien se dirige a la escena y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y con los equipos de la SNCF (empresa estatal de transporte ferroviario , ndlr), estamos monitoreando de cerca la situación", dijo el ministro.

El hecho se presentó sobre las 19H45 locales, dijo la prefectura de Seine-Maritime en un comunicado.

"La prioridad es atender a los pasajeros y entonces restaurar las condiciones del tráfico", dijo a la AFP SNCF Réseau.

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dmm/mcc

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