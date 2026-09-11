Al menos 20 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren regional TER que llevaba a 180 pasajeros y operaba la ruta Ruan-Caen, en el norte de Francia, indicó en X el ministro de Transporte, Philippe Tabarot.

El funcionario aclaró que se trata de una "cifra provisional" de heridos.

El descarrilamiento ocurrió en el departamento de Seine-Maritime entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de la comuna de Cléon.

"Junto con el prefecto, quien se dirige a la escena y coordina la movilización de los servicios de emergencia, y con los equipos de la SNCF (empresa estatal de transporte ferroviario francesa, ndlr), estamos monitoreando de cerca la situación", dijo el ministro.

El hecho se presentó sobre las 19H45 locales, dijo la prefectura de Seine-Maritime en un comunicado.

"La prioridad es atender a los pasajeros y entonces restaurar las condiciones del tráfico", dijo a la AFP SNCF Réseau.

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