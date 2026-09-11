Una escena de la jornada se volvió rápidamente viral en las redes: durante la ceremonia en el Pentágono por la conmemoración del 11 de septiembre (11-S), las cámaras captaron al presidente Donald Trump con los ojos cerrados durante largos segundos y la cabeza inclinándose mientras se leían los nombres de las víctimas.

Las imágenes dispararon especulaciones y críticas de quienes aseguraron que el presidente estadounidense, de 80 años de edad, parecía haberse quedado dormido en pleno homenaje.

There is no way you can tell me that this guy is fit to be President.



During the reading of the 9/11 victims: pic.twitter.com/hIBOl3nPPr — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 11, 2026

"EU seguirá luchando"

En la ceremonia, Trump dijo que "hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas, ndlr) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy".

"No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", añadió el mandatario.

Además, mencionó a Irán: “Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca tenga un arma nuclear”.

*Con información de agencias

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