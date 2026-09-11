La Paz.— Una nueva jornada de lluvias copiosas provocó corridas de arroyos, vehículos arrastrados o atrapados y varios rescates en La Paz y Los Cabos, donde las autoridades suspendieron de nueva cuenta clases este viernes ante las condiciones que dejaron las precipitaciones.

En La Paz, uno de los incidentes ocurrió en el vado Altamira, sobre las 22:00 horas del jueves, donde un hombre que se encontraba a bordo de un taxi fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Bomberos, elementos de la Secretaría de Marina, Protección Civil y otras corporaciones participaron en el operativo y lograron ponerlo a salvo, informó la alcaldesa en funciones, Amor Fenech Montaño.

La funcionaria señaló que desde la noche y madrugada estuvieron las corrientes y se mantuvo el operativo de seguridad; sin embargo, hubo personas que intentaron cruzarlos pese a la restricción y ello obligó al rescate. Afortunadamente –dijo– no hubo pérdidas de vida, pero sí el despliegue de efectivos militares y de seguridad pública en al menos una decena de puntos críticos en esta capital.

En Cabo San Lucas, el Cuerpo de Bomberos atendió durante la tormenta diversos reportes por vehículos atrapados o arrastrados por los arroyos. Hacia las 21:00 horas había realizado al menos tres servicios relacionados con vehículos y rescate de personas, mientras continuaban los llamados de emergencia en distintos sectores de la ciudad.

Las corrientes provocaron además bloqueos y dificultades para transitar. Foto: Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas

Entre los casos atendidos, un motociclista fue arrastrado por una corriente tras caer de su unidad y tuvo que ser trasladado a un hospital para valoración médica. También se reportó una camioneta que volcó al caer en un socavón generado por las lluvias; sus ocupantes fueron auxiliados y no requirieron hospitalización.

Las corrientes provocaron además bloqueos y dificultades para transitar en sectores de Cabo San Lucas como Tamaral, Leona Vicario, El Caribe y Tierra y Libertad, además de las partes bajas de las colonias Matamoros y Centro.

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Ante las afectaciones y como medida preventiva, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó a medianoche la suspensión de las labores escolares para este viernes 11 de septiembre en todos los niveles educativos de La Paz y Los Cabos.

#BCS registra al menos tres semanas de lluvias intensas. Anoche otra jornada q provocó la crecida de arroyos en #LaPaz y #LosCabos y rescates de personas que intentaron cruzarlos abordo de sus vehículos👇 pic.twitter.com/rlAk5R6sxy — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) September 11, 2026

Autoridades de ambos municipios mantienen vigilancia en vados y cauces y reiteraron el llamado a evitar los cruces de arroyos, debido a que las corrientes pueden incrementarse rápidamente aun después de que disminuyan las precipitaciones.

El Consejo Estatal de Protección Civil advirtió a la población que este viernes existen condiciones favorables para que se sigan presentando lluvias copiosas sobre todo durante la tarde y noche, por lo que pidieron a la población extremar precauciones.

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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones son generadas por el monzón mexicano establecido sobre el noroeste de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población a no intentar cruzar los arroyos que bloquean el paso a las distintas colonias en estos municipios que concentran la mayor parte de la población del estado.

Las lluvias de esta temporada ciclónica han superado los 100 milímetros en algunas comunidades, provocando desde hace tres semanas diversas complicaciones por inundaciones y afectaciones a las vialidades, socavones y cortes que han dificultado la movilidad.

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El gobernador de BCS, Victor Castro Cosío, sostuvo que planteará al Gobierno federal la necesidad de un presupuesto para apoyar la construcción de puentes carreteros necesarios especialmente en esta temporada.

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