Snoopy y Woodstock ahora forman parte de la nueva colección de la marca canadiense Herschel Supply; la propuesta retoma elementos del universo creado por Charles M. Schulz y los incorpora a los diseños de la marca.

La idea fue juntar la nostalgia por estos personajes con los diseños funcionales y de estilo único que caracterizan a la marca, por lo que si eres fan de Peanuts y necesitas una mochila para cargar tus cosas, quizás esta colección te interese.

¿Qué puedes encontrar en la colección de Snoopy x Herschel?

Esta colección incluye varios objetos reconocidos de la marca, como mochilas, totes, fundas para laptop y loncheras, y las piezas llegan en dos propuestas de color: black y pastel lilac.

Snoopy y Woodstock aparecen en distintas partes de los accesorios mediante ilustraciones creadas para esta colaboración, y también hay etiquetas tejidas y acabados que funcionan como pequeños guiños a Peanuts.

Asimismo, las mochilas tienen en su interior un forro con imágenes de estos icónicos personajes; en la negra, el interior es de color rojo y las ilustraciones tienen un borde negro; en cambio, la lila cuenta con un forro blanco que conserva las siluetas en el mismo color.

Eso sí, los personajes no invaden todo el objeto, ya que las piezas mantienen la apariencia sencilla y atemporal de Herschel, por lo que la referencia a estos personaje se encuentra en detalles sutiles.

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El objetivo de esta colaboración fue que estos personajes te acompañaran en esos momentos cotidianos de tu vida, ya sea mientras vas a estudiar, a trabajar, de paseo e incluso de viaje.

Puedes adquirir una o más piezas de la colección. Foto: Cortesía Herschel Supply

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¿Dónde se puede comprar y cuánto cuestan los accesorios de Snoopy x Herschel?

La colección ya está disponible en México y puede adquirirse de tres formas: a través de la tienda en línea de Herschel, Liverpool y El Palacio de Hierro.

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De acuerdo con la tienda oficial de Herschel,, estos son los precios de las cuatro piezas que forman parte de la colaboración:

Mochila tamaño XL, con capacidad de 30 L, disponible en negro y lila: $2,299.00.

Bolsa tote tamaño small, de 10 L, color negro: $2,599.00.

Funda para laptop de 35.6 cm (14 pulgadas), disponible en lila: $1,499.00.

Lonchera, de 5 L, color negro y lila: $ 1,299.00.

Los precios pueden variar conforme con la dirección a la que se envíen los productos; asimismo, si se adquieren en tiendas departamentales, el costo puede ser diferente.

Son 4 productos disponibles en dos colores: negro y lila. Fotos: Cortesía

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