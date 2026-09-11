Ciudad Juárez.- Un total de 117 cuerpos sin vida y no reclamados fueron inhumados este día en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La inhumación se llevó a cabo en el Panteón San Rafael, donde cada uno de los cuerpos fueron colocados en un cajón de madera con los datos que se tenían de identidad y causa de muerte.

Se trata de 8 mujeres por muerte natural, 64 hombres por muerte violenta y 45 hombres por muerte accidental.

Cada uno de los cuerpos fueron colocados en un cajón de madera con los datos que se tenían de identidad y causa de muerte. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

Según se dio a conocer, los restos estuvieron en el Servicio Médico Forense (Semefo) por tres años, es decir, desde 2022 y 2025.

Tras no ser identificados algunos de ellos y en otros casos no reclamados por sus familiares, se dispuso a llevar a cabo la inhumación.

En el panteón San Rafael se cuenta con un espacio en la fosa común donde durante años se han inhumado los restos de personas que han fallecido por diversas causas en la localidad y no han sido identificados.

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