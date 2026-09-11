Hoy se rompe una sequía de 15 años. WWE presenta Friday Night SmackDown en vivo desde la Arena Ciudad de México este viernes 11 de septiembre, lo que representa el regreso de una transmisión televisada semanal de WWE desde México desde 2011, cuando la empresa estadounidense realizó episodios de Raw y SmackDown en el país.

Además, será un show televisado para todo el mundo y es el plato fuerte del WWE México Live Tour 2026, que arrancó el martes 9 en Guadalajara, siguió el miércoles 10 en Monterrey y que no para, pues después de hoy sigue con Triplemanía 34 Noche 2 el domingo 13 en la Arena CDMX y Monday Night Raw el lunes 14 también en la Arena CDMX.

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¿A qué hora y dónde ver SmackDown en México?

Sede: Arena CDMX

Hora de inicio en arena: 17:30 horas tiempo del centro de México

Transmisión en México: En vivo por Netflix a las 19:00 horas tiempo del centro.

Cartelera completa confirmada para SmackDown México

1. CM Punk (c) vs. Sami Zayn - Campeonato Indiscutido de WWE

El combate principal de la noche. Punk retuvo el título la semana pasada ante Johnny Gargano y después lanzó el reto a Zayn por sus constantes intervenciones alrededor del campeonato, incluido el ataque que provocó la derrota de Kevin Owens cuando enfrentaba al campeón.

2. Chelsea Green (c) vs. Nia Jax - Campeonato Interino Femenino de WWE

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Green acaba de recibir el alta médica para competir con una máscara protectora luego de que Jax la atacara y le quitara la protección facial en el episodio anterior.

3. Paige vs. Nikki Bella

Choque de leyendas. Regresa una de las rivalidades más emblemáticas de la era Divas, ahora frente al público mexicano.

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4. The War Raiders vs. Damian Priest y R-Truth - Campeonatos Mundiales de Parejas AAA

Por primera vez, títulos de AAA se defienden dentro de un SmackDown de WWE. Parte de la alianza WWE x AAA rumbo a Triplemanía.

5. Rey Fénix (c) vs. Ricky Saints - Campeonato Crucero AAA

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El mexicano Rey Fénix, una de las caras de la alianza, defiende el crucero ante el ex campeón de NXT Ricky Saints.

6. Cody Rhodes - Segmento especial

'The American Nightmare' aparece en vivo para hablar de qué sigue para él después de su derrota ante Randy Orton. Además están anunciados Randy Orton, GUNTHER, Kevin Owens, Jade Cargill, Charlotte Flair, Trick Williams y Fatal Influence, campeonas femeninas en pareja de WWE.