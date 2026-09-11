La ilusión por vencer al América está más viva que nunca en la afición de Cruz Azul. Este viernes, alrededor de 200 seguidores acudieron a La Noria para darle el tradicional banderazo al equipo previo al Clásico Joven de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Desde las inmediaciones del club comenzaron los cánticos, las banderas, las ovaciones y las bengalas. La afición cementera hizo sentir su presencia y dejó claro que confía en que La Máquina puede quedarse con los tres puntos ante su acérrimo rival en el Estadio Banorte.

La Sangre Azul fue una de las principales protagonistas de la fiesta. Durante la práctica matutina no dejó de alentar al equipo con algunos de sus cánticos más conocidos, entre ellos “Una reja me separa”, “Soy Celeste” y el clásico “El que no salte es un wilo”.

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Los jugadores recibieron el respaldo desde el campo y pudieron sentir de cerca la ilusión que existe en la tribuna. La afición sabe que un triunfo ante las Águilas tiene un sabor especial y por eso quiso dejarle claro al plantel que estará con ellos antes y durante el partido.

Uno de los momentos más emotivos se dio con Erik Lira. El mediocampista fue ovacionado por los seguidores celestes, quienes le hicieron saber que cuentan con él pese a que no pudo concretar su salida al futbol europeo en este mercado.

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Lira agradeció las muestras de cariño mientras continuaba con la práctica. Incluso Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se acercó al jugador y le dio un abrazo, en una escena que reflejó el respaldo del club hacia el futbolista.

💙🚂 La afición de Cruz Azul ovacionó a Erik Lira



El mediocampista recibió una gran muestra de cariño por parte de los seguidores celestes y agradeció el apoyo. Lira estuvo contemplado para llegar al Mónaco, pero el traspaso a Europa no pudo concretarse. pic.twitter.com/vUBZNh1uaX — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 11, 2026

En lo deportivo, Joel Huiqui trabajó con equipo completo. Rodolfo Rotondi entrenó al parejo de sus compañeros, aunque todavía está en duda para el Clásico Joven, mientras que Ralph Orquín realizó trabajo por separado, pero mantiene la ilusión de estar presente ante el América.

La fiesta también contó con la presencia de Blu y Cruz Azulito, quienes convivieron con los aficionados y se sumaron al apoyo. En La Noria quedó claro que la afición de Cruz Azul confía en su equipo y espera que el sábado responda con una victoria ante las Águilas.