La Ciudad de México es una de las capitales gastronómicas más grandes del mundo. Y constantemente recibe propuestas de cocinas internacionales, tal es el caso de GUAY.

Este proyecto combina tradición, innovación y un ambiente relajado , pero sofisticado. Creado por un grupo de amigos mexicanos, ofrece la experiencia de un bar de tapas contemporáneo.

Para esas tardes en que tienes ganas de perder la noción del tiempo y platicar con buena compañía mientras disfrutas un trago, aquí te presentamos su propuesta.

¿Qué propuesta gastronómica tiene el restaurante-bar GUAY?

La gastronomía y la cultura española toman protagonismo dentro del concepto de este restaurante. Aquí, la comida se disfruta en un entorno divertido, accesible y auténtico.

El menú de GUAY está pensado para compartirse, al mismo tiempo que su bar y rooftop pueden servir como punto de encuentro para una celebración especial o una noche de simple esparcimiento.

Su terraza es ideal para acudir en grupos, disfrutar la vista, probar diferentes tapas y degustar una copa de vino, con música variada o DJs en vivo. En este mismo piso se ubica un salón íntimo, en cuya barra se sirven tragos de distintos perfiles.

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Mientras que su speakeasy, situado en la planta baja del establecimiento, se distingue por su atmósfera íntima, perfecta para probar un trago clásico sin prisa.

Tienes la opción de visitar directamente el bar o conocerlo como antesala a tu comida principal en el rooftop.

GUAY cuenta con una terraza, su espacio principal, un salón íntimo y un bar estilo speakeasy. Foto: Cortesía GUAY

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¿Cuáles son los imperdibles en el menú de GUAY?

La carta de GUAY se inspira en la cocina española clásica, pero incorporando ingredientes mexicanos. En tu visita, asegúrate de probar:

Croquetas de jamón serrano con aioli

Pantomate

Patatas bravas

Rabo de toro

Pescado donosti

Gambas Guay

Arroz caldoso campestre

Croquetas de arroz con leche

Tarta vasca

En los tragos fuertes y mocktails, los imperdibles son:

Vermut GUAY

Martini de Flores

Limón Hipnótico

Mezcal a la Leña

Piña Spicy

Clásicos: Aperol Spritz, Negroni, Old Fashion, Tom Collins y Pornstar Martini

Sin alcohol: Arnold Palmer, Fresh Strawberry, Pink Lemonade y XXX

En GUAY, las tapas se sirven en porciones para compartir. Foto: Cortesía GUAY

¿Qué otras experiencias hay en GUAY?

Para sumar a su oferta gastronómica, el restaurante integra la experiencia "Viernes de tardeo". Desde las 16:00 a las 20:00 horas, se sirven tapas de cortesía por cada bebida de consumo.

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Y de igual manera, tiene un domingo de brunch al mes. Con un menú especial, de 13:00 a 18:00 horas invita a compartir una mañana con platillos cuidadosamente seleccionados y bebidas frescas, mientras que tú te encargas de poner la buena compañía.

GUAY abrió sus puertas en septiembre de 2025. Foto: Cortesía GUAY

Por si te lo preguntabas, GUAY goza de una ubicación accesible, en el último piso del edificio Milán 44, Colonia Juárez, Ciudad de México. Abre de miércoles a domingo a partir de las 13:00 horas.

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