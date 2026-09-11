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El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que un despliegue de tropas europeas en Ucrania equivaldría a "una guerra contra Rusia", e insistió en que Moscú no "representa una amenaza" para los países de Europa.
"En la actualidad, ellos (los líderes europeos) dicen que están considerando la manera de enviar tropas al territorio ucraniano. Eso significa una guerra contra Rusia", sostuvo Putin, citado por agencias rusas de noticias.
"No amenazamos y no tenemos ninguna intención de amenazar a los países europeos. ¿Por qué lo haríamos? Nadie se da cuenta de que no tenemos ninguna razón para entrar en conflicto con Europa", agregó.
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El mandatario ruso, quien está en Nueva Delhi para la cumbre de los BRICS, acusó a los líderes europeos de "asustar a sus poblaciones con una amenaza imaginaria procedente de Rusia", y agregó que "esta amenaza no existe y nunca ha existido".
Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, ha manifestado reiteradamente que la intervención de fuerzas occidentales en territorio ucraniano es una línea roja que no debe cruzarse.
Aunque los dirigentes europeos la debatieron durante varios años, la idea no se materializó.
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Rusia justifica su guerra en Ucrania por considerar como una amenaza lo que sería una expansión a sus fronteras de la OTAN, la alianza militar a la que Kiev espera adherirse.
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dmm/mcc
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