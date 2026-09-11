La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestó en Oaxaca ante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de su gira "Honestidad y Resultados".

El magisterio oaxaqueño acusó que aún hay "demandas históricas" sin respuestas de fondo, después de que la mandataria federal recibió a esta sección de la CNTE en Palacio Nacional el pasado 13 de agosto.

"Las y los trabajadores de la educación salimos nuevamente a las calles ante la falta de solución a demandas centrales como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la defensa de un sistema público y solidario de pensiones, la abrogación de la reforma educativa y con ello la desaparición de la USICAMM, la atención efectiva a las problemáticas educativas, laborales y sociales de Oaxaca", comentaron las y los docentes.

#EnVideo Se confrontan maestros de la Sección 22 del SNTE con un grupo de choque que trata de impedir el avance del magisterio hacia el auditorio Guelaguetza, donde la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su Segundo Informe pic.twitter.com/Bk6iR1snDY — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) September 11, 2026

Dijeron que su presencia en las calles no es un acto aislado, más bien consecuencia de compromisos pendientes y demandas que siguen esperando solución.

"Ante la visita presidencial, el magisterio oaxaqueño hace escuchar su voz y exige respuestas concretas", declararon.

Para esta tarde se espera que Sheinbaum presente su rendición de cuentas en el Auditorio de la Guelaguetza de la ciudad de Oaxaca.

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