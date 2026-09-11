Nación | 11-09-26 | 16:05 |

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () protestó en Oaxaca ante la visita de la presidenta de México, , como parte de su gira "Honestidad y Resultados".

El magisterio oaxaqueño acusó que aún hay "demandas históricas" sin respuestas de fondo, después de que la mandataria federal recibió a esta sección de la CNTE en Palacio Nacional el pasado 13 de agosto.

"Las y los trabajadores de la educación salimos nuevamente a las calles ante la falta de solución a demandas centrales como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la defensa de un sistema público y solidario de pensiones, la abrogación de la reforma educativa y con ello la desaparición de la USICAMM, la atención efectiva a las problemáticas educativas, laborales y sociales de Oaxaca", comentaron las y los docentes.

Dijeron que su presencia en las calles no es un acto aislado, más bien consecuencia de compromisos pendientes y demandas que siguen esperando solución.

"Ante la visita presidencial, el magisterio oaxaqueño hace escuchar su voz y exige respuestas concretas", declararon.

Para esta tarde se espera que Sheinbaum presente su en el Auditorio de la Guelaguetza de la ciudad de Oaxaca.

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dft/bmc

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