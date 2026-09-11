La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que prepara arengas a nuevos héroes y heroínas durante la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre.

Durante su conferencia matutina en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo expresó que “va a haber su sorpresa en el Grito”.

Cuestionada sobre las arengas que pronunciará, la Mandataria afirmó que “voy a mencionar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos Gritos”.

“Va a tocar Intocable, ya lo saben, todos están cordialmente invitados y va a ser una ceremonia nada particular”, dijo.

¿Quién tocará en el Zócalo el 15 de septiembre?

En su conferencia mañanera del pasado miércoles 9 de septiembre, Sheinbaum Pardo destacó la presencia de los intérpretes de “¿Y todo para qué?” diciendo que: “¡Ah sí, va a estar Intocable!”.

Además compartió que tocará el mariachi de la Guardia Nacional mientras están los juegos pirotécnicos, el grupo de la Armada de la Marina, el mariachi la Secretaría de la Defensa Nacional y a la hora del concierto se prevé la presencia de José Alfredo Jiménez Medel, nieto de José Alfredo Jiménez.

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“Y luego, a la hora ya del concierto, está José Alfredo Jiménez Medel, nieto (de José Alfredo Jiménez) con motivo del centenario natalicio del cantautor; está Legado de Grandeza, que fueron los que hicieron el “Himno Migrante”; están los tres ganadores de México Canta, y para cerrar concierto Intocable”, mencionó.

“Y luego, a la hora ya del concierto, está José Alfredo Jiménez Medel, nieto con motivo del centenario natalicio del cantautor; está Legado de Grandeza, que fueron los que hicieron el “Himno Migrante”; están los tres ganadores de México Canta, y para cerrar concierto Intocable”, mencionó.

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