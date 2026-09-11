La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que solicitó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, la participación de algunos expertos para revisar el trabajo que se está realizando en torno a las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.

Durante su conferencia matutina en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo explicó que “nosotros solicitamos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pudiera considerar, si acaso ellos así lo deciden, alguno de los miembros que participaron en el GIEI y nos dijo que no, que ellos considerarían otros expertos”.

“Entonces en esa perspectiva nosotros estamos esperando expertos por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas que pudieran revisar el trabajo que está haciendo el fiscal del caso Ayotzinapa, la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación y poder dar su opinión”, dijo.

Madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", acompañados de estudiantes normalistas, marcharon para exigir justicia. Foto: Graciela López / EL UNIVERSAL

En ese sentido, reconoció que “algunos, porque no todos, han solicitado que se hable personalmente con dos de las personas que participaron. Yo le pedí primero a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos que hablara con ellos y después a la Secretaría de Gobernación”.

“El objetivo es avanzar en la verdad y la justicia y en saber dónde están los jóvenes y ver si la participación de estas personas ayudaría a eso o no”, declaró.

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