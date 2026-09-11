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Aguascalientes, Aguascalientes.- En el tercer lugar nacional se colocó Aguascalientes, como uno de los estados del país más seguros, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Este logro se debe al Plan de Seguridad y Justicia "Blindaje Aguascalientes" y a la coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, así como a la sensación de los aguascalentenses.
Además la conclusión representa un incremento de 7.4 puntos porcentuales, respecto al año pasado, y coloca a Aguascalientes por encima de entidades que anteriormente ocupaban los primeros lugares de esta medición.
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La labor permanente de las corporaciones de seguridad y de la estrategia “Blindaje Aguascalientes”, contempla acciones coordinadas de vigilancia y prevención en distintos puntos del estado.
Asimismo el sondeo permite conocer cómo perciben los ciudadanos las condiciones de seguridad en los lugares donde viven y realizan sus actividades cotidianas. En el caso de Aguascalientes, los datos muestran una mayor proporción de habitantes que actualmente manifiestan sentirse seguros.
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En esta medición, Coahuila ocupa el primer lugar nacional, seguido de Yucatán y Aguascalientes. Baja California Sur, que el año pasado se encontraba en la primera posición, descendió al quinto sitio.
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