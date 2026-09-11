La música y el baile es el eje de las recomendaciones de esta semana, las cuales navegan entre una gira esperada por varios años y una comedia mexicana.

"Oasis: Don’t look back in Anger"

Desde la semana pasada, en grupos de whatsapp, fanáticos mexicanos de Oasis comenzaron a presumir que ya contaban con su boleto de cine para poder ver este documental.

Muchos de ellos vieron el año pasado al grupo británico durante sus presentaciones en el Estadio GNP, los esperaron en el hotel cercano a Chapultepec donde se hospedaron y compraron alguna baratija para recordar el momento.

Ahora el círculo está por cerrarse con el lanzamiento de esta producción de poco más de dos horas que incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas que Noel y Liam Gallagher ofrecieron luego de 15 años separados.

La película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.

Will Lovelace, realizador de "Meet me in the bathroom", un recorrido por la escena musical neoyorquina de los 2000, es co director del largometraje junto con Dylan Southern, quien estuvo detrás del documental que registró el último show de LCD Soundsystem en el Madison Square Garden.

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La cinta tuvo su premier mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia, hace apenas unos días, en donde para no variar, los hermanos decidieron sólo pasar por la alfombra roja y no presentarse en la conferencia de prensa.

Los músicos británicos Liam Gallagher (dcha.) y Noel Gallagher, de la banda de rock Oasis, llegan al estreno de 'Oasis: Don’t Look Back In Anger' durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia. Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI.

Steven Knight, guionista y productor de la película, recordó que la producción muestra lo que pocos saben: al inicio ni siquiera estaba claro qué iba a pasar con la relación entre Liam y Noel y durante los primeros ensayos prácticamente no se hablaban, tirando el mito de que había existido un reencuentro terso.

En el equipo creativo del largometraje se encuentran, en la mezcla de sonido, los ganadores del Oscar, James Mather ("Top Gun: Maverick") y Tarn Willers ("Zona de interés"), mientras que en la dirección de fotografía está Haris Zambarloukos ("Beetle Juice Beetle Juice").

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“Nos propusimos hacer una película sobre la reconciliación de dos hermanos, conocidos por su relación conflictiva, pero también queríamos hacer una película sobre el poder de la música y cómo las canciones de Oasis han seguido teniendo vida propia, incluso después de que la banda permaneciera inactiva durante 15 años”, abundaron los directores en un comunicado.

"El club del pie izquierdo"

Para nadie es un secreto que Adrián Uribe y María León son buenos para el baile. El primero fue participante en el reality "Bailando por un sueño" y, la segunda, ha demostrado su calidad en sus presentaciones y en la puesta "Hoy no me puedo levantar".

Así que para esta comedia no fue difícil elegirlos. Eso si, Adrián tiene que ir contra su naturaleza, porque ahora debe interpretar a un hombre que tiene una vida monótona en oficina y quien un día llega a una escuela de baile y termina inscrito en una clase de reggaetón donde luce torpe a los ojos de su estricta maestra, que no es otra mas que María.

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Película "El club del pie izquierdo".

Con el tiempo va perfeccionando la técnica, pero su esposa comienza a verlo de otra manera y sospechar de él.

Adrián tiene que ratificar en cine que es una figura taquillera luego de los buenos números de "El candidato honesto" e "Infelices para siempre". Y María tiene que aprovechar un medio que ya antes la ha llamado, pero que por cuestiones de agenda no ha podido concretar.

La dirección recae en manos de Celso García ("La delgada línea amarilla" y "La boda de mi mejor amigo"), contando con un elenco integrado por Mónica Huarte, Yuriria del Valle y Mauricio Isaac.