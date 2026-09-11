Luego de las preocupaciones que generó en el sector de la aviación la propuesta de recorte al presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en 2027, la AFAC informó que contará con recursos adicionales a los previstos en el Paquete Económico 2027, para fortalecer sus capacidades institucionales y atender las prioridades del sector aeronáutico nacional.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará los recursos necesarios para que la AFAC desarrolle sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, así como las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad operacional en el país”, aseguró en un comunicado el órgano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Esta medida es congruente con la visión del Gobierno de México de consolidar una aviación segura, eficiente y en constante crecimiento, y reconoce a la aviación civil como un sector estratégico para la conectividad y el desarrollo económico de México, afirmó.

Alertan sobre impacto del presupuesto 2027 en industria aérea

El Paquete Económico 2027 propone una reducción de 73% al presupuesto de la AFAC, lo que debilita a la institución responsable de garantizar la seguridad operacional, la supervisión técnica y el cumplimiento de los estándares internacionales.

El jueves, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) expresaron la necesidad urgente de considerar el impacto que las medidas planteadas en el Paquete Económico 2027 tendrían sobre la industria aérea, en un momento complejo para el sector.

Durante los últimos años, el sector ha enfrentado una combinación de desafíos que han incrementado significativamente sus costos y complejidad operativa, tales como los altos precios del combustible, repercusiones derivadas de la disputa de procesos regulatorios bilaterales, entre otros.

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Todo ello exige una autoridad aeronáutica sólida, con capacidad técnica, operativa y recursos financieros adecuados para su correcta operación.

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