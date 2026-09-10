El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó que los cambios que se proponen a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para evitar la evasión que forman parte del paquete económico 2027 no tienen el propósito de gravar las ventas de las empresas.

En una tarjeta informativa aseguró que la iniciativa que se presentó ante el Congreso de la Unión no se centra en las ventas.

Tiene como objetivo principal combatir esquemas agresivos de planeación fiscal y el uso de facturas falsas para generar supuestas deducciones y pagar menos impuestos, explicó.

Por eso manifestó que es falso que la medida propuesta busque gravar al 3% las ventas de las empresas aunque tengan pérdidas fiscales.

Señaló que el mecanismo de control que se plantea en la Ley del ISR, aplica únicamente a empresas que determinen utilidad fiscal en el ejercicio.

Lo anterior es parte de lo que se está haciendo para continuar trabajando en el combate a las factureras y la evasión fiscal, por el bienestar del pueblo de México.

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