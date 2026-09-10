El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, reportó esta noche que, tras una persecución, policías capitalinos detuvieron a tres hombres al interior de la estación Villa de Cortés, de la Línea 2 del Metro luego que antes habían asaltado de forma violenta una tienda departamental en inmediaciones de la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez.

Fueron dos sujetos de 18 años y uno de 50 años de edad, los detenidos.

A través de sus redes sociales, el jefe de la policía capitalina detalló que los sujetos sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora del área de la venta de celulares de la tienda departamental y huyeron del lugar.

“Inmediatamente después se realizó un cerco virtual con las cámaras de videovigilancia que permitió detectar que descendieron al metro, por lo que se detuvo momentáneamente el servicio con dirección a Cuatro Caminos para realizar la detención”, expuso.

Informó que en el lugar se recuperó el efectivo, que fueron 11 mil 840 pesos, y fue asegurada una réplica de arma de fuego.

“Agradezco al Director General del Metro, @AdrianRubalcava, la colaboración de su personal para generar condiciones que nos permitieron actuar de manera rápida y sin poner en riesgo a los usuarios”, escribió.

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cdm